Кожевников о Серебрякове: «Дай бог ему удачи. Мало, что ли, в СКА вратарей, которые сейчас играют в других клубах»

Теги СКА КХЛ Александр Кожевников Никита Серебряков Адмирал Матч ТВ Хоккей

Александр Кожевников прокомментировал переход Никиты Серебрякова в СКА.

В среду петербургский клуб объявил, что подписал контракт с вратарем. Соглашение будет действовать до 30 апреля 2027 года.

«СКА покупали вратарей и потом отдавали в аренду, посмотрим, что будет сейчас. Дай бог ему удачи, посмотрим, что будет у него в СКА.

Мало, что ли, в СКА вратарей, которые сейчас играют в других клубах», – сказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею.

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Maxim Shumov
Александр “Deep fake” Кожевников
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Павел павел
мало ли талантов молодых почти загубленных позором нашего хоккея РР??Хорошо что хоть иногда в аренду отдают. и парни развиваются
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий