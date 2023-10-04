Кожевников о Серебрякове: «Дай бог ему удачи. Мало, что ли, в СКА вратарей, которые сейчас играют в других клубах»

Александр Кожевников прокомментировал переход Никиты Серебрякова в СКА.

В среду петербургский клуб объявил, что подписал контракт с вратарем. Соглашение будет действовать до 30 апреля 2027 года.

«СКА покупали вратарей и потом отдавали в аренду, посмотрим, что будет сейчас. Дай бог ему удачи, посмотрим, что будет у него в СКА.

Мало, что ли, в СКА вратарей, которые сейчас играют в других клубах», – сказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею.