Нестеров о 2:3 со СКА: «Обидно, но поражения бывают. Второй гол – недосмотрели, третий – моя ошибка»

Никита Нестеров высказался о поражении ЦСКА от СКА (2:3) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Отличная игра, я считаю. Много моментов не забили. Много болельщиков пришло, обидно проигрывать, но поражения бывают.

В пропущенных шайбах ошибки индивидуальные: второй гол – недосмотрели, третий – моя ошибка. Будем работать», – сказал капитан московского клуба.

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