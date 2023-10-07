«Колорадо» не предложил контракты Козуну и Кивиранте. Форварды присоединятся к фарму «Эвеланш»

Теги возможные переходы Колорадо НХЛ АХЛ Брэндoн Козун Йоэль Кивиранта Колорадо Иглс Хоккей

«Колорадо» не предложил контракты Брэндону Козуну и Йоэлю Кивиранте.

Форварды находились в клубе на просмотре. 

Сообщается, что они присоединятся к фарм-клубу «Эвеланш» в АХЛ – «Колорадо Иглс». 

В минувшем сезоне 33-летний Козун выступал за минское «Динамо».

Он провел 41 игру в регулярном чемпионате и набрал 24 (10+14) балла. В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ сделал 3 передачи в 6 матчах.

27-летний Кивиранта выступал за «Даллас» и набрал 9 (8+1) очков в 70 играх регулярного чемпионата НХЛ при полезности «минус 9» и 40 минутах штрафа.

Также в его активе 117 силовых приемов (3-е место в команде).

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1 комментарий

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Барин
У Колорады зуб на Кивиранту)
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