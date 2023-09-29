Экс-тренер «Барыса» о серии неудач клуба на старте сезона: «Очень много иностранцев. Это не способствует развитию. У «Торпедо» харизма в молодежи»

Теги Торпедо Торпедо Усть-Каменогорск Андрей Скабелка КХЛ Барыс Sports.ru - Казахстан Хоккей

Бывший тренер «Барыса» видит причину неудач команды в большом числе легионеров.

Клуб из Астаны занимает 9-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 10 очков за 11 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Очень много иностранных клиентов. Это не способствует развитию. В чем харизма «Торпедо» из Нижнего Новгорода? Там молодежь по подбору. Не особо талантливая, но в чем-то заметная. И потом развивающаяся в тренировочном процессе и играх.

Пункт номер один - активное участие основных тренеров практически. И Ларионов, и Васильев – ребята начинают их по-настоящему воспринимать, обучаясь. Не то, что иностранцев, занимающих места.

Я предлагал свои возможности усть-каменогорскому «Торпедо». Двигаюсь и умею на льду очень многое – помимо теоретических направлений. А тренеры приезжие - они изживают себя очень быстро», – считает Михаил Панин, возглавлявший команду в сезоне-2007/08. 

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