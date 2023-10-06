Ковалев о том, сможет ли Овечкин забить 50 голов: «Для него все реально. Он почти 20 лет забивает с одной точки, вратари знают, что он будет делать, а он все кладет и кладет»
Алексей Ковалев высказался о том, сможет ли Александр Овечкин забить 50 голов.
– Сможет ли Александр Овечкин забить 50 голов в 38 лет?
– Для него все реально. Если Овечкин почти 20 лет забивает с одной точки, все вратари наизусть знают, что он будет делать, а он оттуда все кладет и кладет… Ну как его остановить?
– Но возраст…
– С годами может падать скорость, техника. Но даже я сейчас бросаю, как и раньше. Могу, как и в юности, класть шайбу по девяткам.
И если Овечкину будут давать пасы, то с его броском можно забивать, как и раньше. Ну ладно, даже если не 50 шайб, но свои 30-35 голов он забить должен. Это не проблема.
Тем более рядом с ним хорошие партнеры, они могут брать внимание на себя. Ты закрываешь человека с шайбой, но упускаешь Овечкина. Думаю, под Сашу всегда найдут в тройку грамотных ребят, чтобы он и дальше продолжал забивать, – сказал тренер «Спартака» и бывший игрок клубов НХЛ Алексей Ковалев.
Задача абсолютно выполнимая.
С верой в Санька и в статистику Духа! Вперёд в новый сезон! 😎
В оправдание голкиперов служит лишь то , что Овечкин праворукий и это из правого круга беда для голкипера. Но были великолепные голы не только из офиса , но и с розыгрыша и выхода один в ноль и даже из положения лежа . Дай Бог Овечкину сил и здоровья.
В остальном грамотно все расписал. Конечно, минималку в 30 шайб Ови положит в любом случае, благодаря выбору позиции, броску и большинству. Кто с этим спорит, ничего не понимают в хоккее.