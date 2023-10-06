Ковалев о том, сможет ли Овечкин забить 50 голов: «Для него все реально. Он почти 20 лет забивает с одной точки, вратари знают, что он будет делать, а он все кладет и кладет»

Алексей Ковалев высказался о том, сможет ли Александр Овечкин забить 50 голов.

– Сможет ли забить 50 голов в 38 лет?

– Для него все реально. Если Овечкин почти 20 лет забивает с одной точки, все вратари наизусть знают, что он будет делать, а он оттуда все кладет и кладет… Ну как его остановить?

– Но возраст…

– С годами может падать скорость, техника. Но даже я сейчас бросаю, как и раньше. Могу, как и в юности, класть шайбу по девяткам.

И если Овечкину будут давать пасы, то с его броском можно забивать, как и раньше. Ну ладно, даже если не 50 шайб, но свои 30-35 голов он забить должен. Это не проблема.

Тем более рядом с ним хорошие партнеры, они могут брать внимание на себя. Ты закрываешь человека с шайбой, но упускаешь Овечкина. Думаю, под Сашу всегда найдут в тройку грамотных ребят, чтобы он и дальше продолжал забивать, – сказал тренер « » и бывший игрок клубов НХЛ Алексей Ковалев.