Ковалев о том, сможет ли Овечкин забить 50 голов: «Для него все реально. Он почти 20 лет забивает с одной точки, вратари знают, что он будет делать, а он все кладет и кладет»

Теги Спартак Вашингтон Алексей Ковалев Александр Овечкин НХЛ Матч ТВ Хоккей

Алексей Ковалев высказался о том, сможет ли Александр Овечкин забить 50 голов.

– Сможет ли Александр Овечкин забить 50 голов в 38 лет?

– Для него все реально. Если Овечкин почти 20 лет забивает с одной точки, все вратари наизусть знают, что он будет делать, а он оттуда все кладет и кладет… Ну как его остановить?

– Но возраст…

– С годами может падать скорость, техника. Но даже я сейчас бросаю, как и раньше. Могу, как и в юности, класть шайбу по девяткам.

И если Овечкину будут давать пасы, то с его броском можно забивать, как и раньше. Ну ладно, даже если не 50 шайб, но свои 30-35 голов он забить должен. Это не проблема.

Тем более рядом с ним хорошие партнеры, они могут брать внимание на себя. Ты закрываешь человека с шайбой, но упускаешь Овечкина. Думаю, под Сашу всегда найдут в тройку грамотных ребят, чтобы он и дальше продолжал забивать, – сказал тренер «Спартака» и бывший игрок клубов НХЛ Алексей Ковалев.

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6 комментариев

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The world champion 1998
Почти 20 лет с одной точки? Что за вздор, в молодости Ови играл очень разносторонне.
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Ryan T.
Ови главное забить хотя бы 35 за этот сезон. Тогда за 2 оставшиеся нужно будет забросить ещё 38 (38÷2=19 шайб за сезон).
Задача абсолютно выполнимая.
С верой в Санька и в статистику Духа! Вперёд в новый сезон! 😎
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Machine Head
Двадцать лет! С ума сойти . Помню Александра еще пацаном в Динамо. А Саша все кладёт и кладет из офиса . И все знают откуда он будет стрелять , но сила броска/ щелчка такова , что голкиперы провожают, только, взглядом.
В оправдание голкиперов служит лишь то , что Овечкин праворукий и это из правого круга беда для голкипера. Но были великолепные голы не только из офиса , но и с розыгрыша и выхода один в ноль и даже из положения лежа . Дай Бог Овечкину сил и здоровья.
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Сергей Орлов
Ответ Агроном СМ
Мой любимый хоккеист был.
Катание и техника просто выдающиеся.
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Агроном СМ
Мой любимый хоккеист был.
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Mephi027
Он первые 5 сезонов играл очень разносторонне да и сейчас пробует варианты когда может, то на пятак приедет, то проход сделает интересный. По последним двум сезонам нельзя говорить, что он кладёт только из офиса.

В остальном грамотно все расписал. Конечно, минималку в 30 шайб Ови положит в любом случае, благодаря выбору позиции, броску и большинству. Кто с этим спорит, ничего не понимают в хоккее.
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