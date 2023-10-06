Защитник «Ак Барса» Юдин о 5:4 с «Авангардом»: «Игра сложно складывалась. Нельзя давать сопернику забивать первым»

Дмитрий Юдин оценил победу «Ак Барса» над «Авангардом» (5:4 ОТ) в КХЛ.

– Сложно складывалась игра, нам стоит об этом подумать. Думаю, тренерский штаб внесет коррективы, нам нельзя так начинать матчи, давать сопернику забивать первым.

– Ожидали такой скоростной игры?

– Игры с « » – это дерби, конечно, ожидали.

– Был какой-то серьезный разговор в перерыве после первого периода?

– Мы всегда разговариваем, не можем соглашаться с той ситуацией, что пропускаем первыми, даем тем самым гандикап сопернику.

– Вы сегодня впервые в карьере сделали три результативные передачи за матч.

– Здесь достаточно отдать шайбу Шипачеву, а он дальше ее отправит. Спасибо партнерам.

– Что Радулов сказал на скамейке, когда прервал свою безголевую серию?

– Он все доказал своей работой, а мы его поздравили. Все знают, что он отличный игрок, у каждого в карьере бывают такие периоды, – сказал защитник « ».