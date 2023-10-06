Защитник «Ак Барса» Юдин о 5:4 с «Авангардом»: «Игра сложно складывалась. Нельзя давать сопернику забивать первым»

Теги Ак Барс Авангард КХЛ Дмитрий Юдин Хоккей

Дмитрий Юдин оценил победу «Ак Барса» над «Авангардом» (5:4 ОТ) в КХЛ.

– Сложно складывалась игра, нам стоит об этом подумать. Думаю, тренерский штаб внесет коррективы, нам нельзя так начинать матчи, давать сопернику забивать первым.

– Ожидали такой скоростной игры?

– Игры с «Авангардом» – это дерби, конечно, ожидали.

– Был какой-то серьезный разговор в перерыве после первого периода?

– Мы всегда разговариваем, не можем соглашаться с той ситуацией, что пропускаем первыми, даем тем самым гандикап сопернику.

– Вы сегодня впервые в карьере сделали три результативные передачи за матч.

– Здесь достаточно отдать шайбу Шипачеву, а он дальше ее отправит. Спасибо партнерам.

– Что Радулов сказал на скамейке, когда прервал свою безголевую серию?

– Он все доказал своей работой, а мы его поздравили. Все знают, что он отличный игрок, у каждого в карьере бывают такие периоды, – сказал защитник «Ак Барса».

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
KasperSurgut
В принципе для психологии хорошая победа. Трудовая, должны прибавить в уверенности.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Yutarasov
Ну по хорошему , Юдин так себе защ у нас , столько привозов , какие то не понятные выбросы в зону, в одном эпизоде вообще пропустил 1в 1. Кэмпфера бы вернуть , но это мечты.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий