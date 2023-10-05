«Ак Барс» обыграл «Авангард» (5:4 ОТ). Радулов забил в овертайме и набрал 3 очка, у Ткачева – 4 балла

Теги Ак Барс Авангард Александр Радулов видео КХЛ Владимир Ткачев 1995 Хоккей

Александр Радулов сделал дубль в матче с «Авангардом».

«Ак Барс» победил «Авангард» (5:4 ОТ) в овертайме в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Решающую шайбу забросил нападающий казанцев Александр Радулов, оформивший дубль и набравший 3 (2+1) очка в матче.

«Авангард» перевел игру в дополнительное время после гола Либора Шулака в большинстве на 58-й минуте в третьем периоде.

В составе «Авангарда» четыре очка (1+3) набрал нападающий Владимир Ткачев.

18 комментариев

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Bulat89
Радулов и в 37 ещё крут!
+15
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+13
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Dvmjk
Схема так и не вырисовывается. Типичная игра с Ак Барсом. Все преимущество в голах, достигаемое своевольным единоличным непосильным трудом игроков, благополучно упускается благодаря товарищу Демченко и таким ловкачам с проворными руками как Киселевич и Пайгин. Один Ткачев - в поле воин.
+10
-1
+9
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Gennadij
Слов нет, эмоции закончились!!! И беда во всем- это ВАСЯ
+5
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+5
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Ыжык
На самом деле у Авангарда все плохо. Ладно с тренером все понятно,это трусливый приспособленец, которому пофиг на кубок. У него одно на уме, усидеть подольше. А вот с руководством все немного хуже. Аверину Авангард это допнагрузка. Он ничего не понимает в хоккее и не собирается в нем разбираться. Для этого он нанял Титова, который тоже нихрена не в теме. Все двое смотрят на Курьянова, который не хочет признавать того что тренерский штаб из его друзей, превратил команду в кисель. Ну ведь и ребенку ясно что такая игра ни к чему хорошему не приведет. Буше,Ткачев, Пьянов отыграли почти 2 минуты в большинстве, потом 2 минуты доигрывал матч, а потом Буше и Пьянов вышли и минуту играли в овертайме. Регулярный чемпионат и дан для того что бы подготовить всю команду. А Кравец гоняет тех кто играть и без него умеет.
Болото в общем. И конца ему не видно, потому что разворошить его пока некому.
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Илья Муромцев
Ответ Dvmjk
Схема так и не вырисовывается. Типичная игра с Ак Барсом. Все преимущество в голах, достигаемое своевольным единоличным непосильным трудом игроков, благополучно упускается благодаря товарищу Демченко и таким ловкачам с проворными руками как Киселевич и Пайгин. Один Ткачев - в поле воин.
Да и у наших Барсов такая же фигня...
Первые два периода вообще мне напомнили прошлогоднюю игру при Знарке!)
Когда же думаю соберутся...
И начнут играть по грамотнее!)
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Rodgeras
Вову Ткачёва с Днюхой!
+4
-1
+3
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Валера Калемин
Как обычно Авангард играет без тренера , сам по себе. И защита у нас обалдеть.
+3
-1
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marshal .masha
Ответ Dvmjk
Схема так и не вырисовывается. Типичная игра с Ак Барсом. Все преимущество в голах, достигаемое своевольным единоличным непосильным трудом игроков, благополучно упускается благодаря товарищу Демченко и таким ловкачам с проворными руками как Киселевич и Пайгин. Один Ткачев - в поле воин.
Ткачев среди обеих команд выделяется, но у него даже центра нет. Найт конечно потеря для Авангарда и для этого звена. Да и тренерской работы не видно. Хотя у Ак Барса такая же разруха, хоть и забили платежку до отказа
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Dastan 82
Радулов 3 набрал
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Tina
Незабываем что у нас в воротах Ахтямов и защита никудышная, хорошо что победили. Всех Барсовых с ПОБЕДОЙ., порадовали, но и валидол был
+3
-2
+1
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barsik94
Может, еще добавят Радулову и Юдину по ассисту в голе Яшкина
+4
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Roman Schmidt
Надо что-то думать Курьянову.Не тянет Кравец,игры нет.Вратаря нет,защита мрак,Киселевич,полузащитник Шулак,Пайгин..среди напов тоже пассажирный десант имеется.Мракобесие..Антон,пора принимать решения
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Hola Hola
Ответ Ыжык
На самом деле у Авангарда все плохо. Ладно с тренером все понятно,это трусливый приспособленец, которому пофиг на кубок. У него одно на уме, усидеть подольше. А вот с руководством все немного хуже. Аверину Авангард это допнагрузка. Он ничего не понимает в хоккее и не собирается в нем разбираться. Для этого он нанял Титова, который тоже нихрена не в теме. Все двое смотрят на Курьянова, который не хочет признавать того что тренерский штаб из его друзей, превратил команду в кисель. Ну ведь и ребенку ясно что такая игра ни к чему хорошему не приведет. Буше,Ткачев, Пьянов отыграли почти 2 минуты в большинстве, потом 2 минуты доигрывал матч, а потом Буше и Пьянов вышли и минуту играли в овертайме. Регулярный чемпионат и дан для того что бы подготовить всю команду. А Кравец гоняет тех кто играть и без него умеет. Болото в общем. И конца ему не видно, потому что разворошить его пока некому.
По руководству согласен. При Крылове чувствовалась его вовлеченность, реально болел командой мужик. По крайней мере, до переезда. Сейчас, похоже, вновь настала эпоха каких-то непонятных людей у руля, которые непонятно чем занимаются.
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Сергей Нужин
Ответ Валера Калемин
А у нас ещё круче
Вы все задолбали уже ,я болею за Ак Барс,Радуьлова ,хоть он сейчас в Ак Барсе играет я не уважаю еще когда он играл за Салават Юлаев,за его гол Ак Барсу и жест двумя руками ,что я врот..... ваши Барсов.А сейчас даже не знаю вроде и радуюсь что выиграли и в то же время его не навижу.Вот как то так друзья, а мы сейчас хоккей обсуждаем, да лучше бы все КХЛ отравили в СВО, наши дети там гибнут,вы все что себе позволяете,у меня просто слов нет ,без мата!!!
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Tina
Ответ Валера Калемин
А у нас ещё круче
Значит 🤝
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Валера Калемин
Ответ Tina
Незабываем что у нас в воротах Ахтямов и защита никудышная, хорошо что победили. Всех Барсовых с ПОБЕДОЙ., порадовали, но и валидол был
А у нас ещё круче
0
0
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marshal .masha
Ответ Bulat89
Радулов и в 37 ещё крут!
На фоне никакущего Авангарда)
+6
-6
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Даня Чебыкин
Такой хоккей мне по нраву. Одобрям-с!!!
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