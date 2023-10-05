«Ак Барс» обыграл «Авангард» (5:4 ОТ). Радулов забил в овертайме и набрал 3 очка, у Ткачева – 4 балла

Александр Радулов сделал дубль в матче с «Авангардом».

« » победил «Авангард» (5:4 ОТ) в овертайме в матче Фонбет чемпионата .

Решающую шайбу забросил нападающий казанцев , оформивший дубль и набравший 3 (2+1) очка в матче.

«Авангард» перевел игру в дополнительное время после гола Либора Шулака в большинстве на 58-й минуте в третьем периоде.

В составе « » четыре очка (1+3) набрал нападающий .