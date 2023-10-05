«Ак Барс» обыграл «Авангард» (5:4 ОТ). Радулов забил в овертайме и набрал 3 очка, у Ткачева – 4 балла
Александр Радулов сделал дубль в матче с «Авангардом».
«Ак Барс» победил «Авангард» (5:4 ОТ) в овертайме в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Решающую шайбу забросил нападающий казанцев Александр Радулов, оформивший дубль и набравший 3 (2+1) очка в матче.
«Авангард» перевел игру в дополнительное время после гола Либора Шулака в большинстве на 58-й минуте в третьем периоде.
В составе «Авангарда» четыре очка (1+3) набрал нападающий Владимир Ткачев.
Болото в общем. И конца ему не видно, потому что разворошить его пока некому.
Первые два периода вообще мне напомнили прошлогоднюю игру при Знарке!)
Когда же думаю соберутся...
И начнут играть по грамотнее!)