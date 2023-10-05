Кравец о поражении: «Авангард» добавил по качеству, забрал очко у хорошего «Ак Барса». Демченко отыграл достойно, гол Яшкина не вратарский»

Михаил Кравец считает, что «Авангард» прибавляет в качестве игры.

«Авангард» проиграл « » (4:5 ОТ) в матче регулярного чемпионата .

– Хорошая игра, боевая. Сначала мы вели в счете, а «Ак Барс» догонял, потом наоборот. Игра даже была похожа на плей-офф, с хорошей мужской борьбой.

Считаю, мы хорошо провели вторую часть выезда, чуть-чуть не дотянули до 50% побед. По качеству в трех последних играх ребята во многом добавили, начали играть дисциплинированно. Забрали очко у хорошей команды. Готовимся к следующей игре.

– Как оцениваете игру ?

– Считаю, он отыграл достойно, выручал нас во многих моментах.

Не всегда в пропущенных голах есть вина вратаря. Были моменты, когда мы сами допустили ошибки. И нужно налаживать нашу игру в меньшинстве.

– Гол, когда шайба прошла под вратарем, не вратарский?

– Сто процентов нет. Защитник не должен смотреть на вратаря. Вратарь бы все поймал, если защитник лицом встречал .

– Можете сравнить этот «Ак Барс» с той командой, которая вам противостояла в плей-офф?

– Этот «Ак Барс» сильнее прошлогоднего. Здесь сохранили практически всех сильных игроков, пополнили состав Яшкиным, Жафяровым. Команда стала сильнее, – сказал главный тренер « » Михаил Кравец.