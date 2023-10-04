Канарейкин об «Ак Барсе»: «Тактика Билялетдинова отвечает за результат, а не за зрелищность. У хоккеистов стоит задача правильно исполнять задания»
Федор Канарейкин поделился мыслями об игре «Ак Барса».
Клуб потерпел три поражения в четырех последних матчах.
«Сейчас небольшой застой у лидеров. На длинной дистанции турбулентность неминуема.
Есть несколько причин, почему «Ак Барс» мало забрасывает в регулярке с более сильными соперниками. «Ак Барс» все-таки команда плей-офф, заточенная на результат. Вся игра, тактика Билялетдинова в первую очередь отвечает за результат, а не за зрелищность, как играет нижегородское «Торпедо».
Казанцы точно попадут в плей-офф и в Кубке Гагарина будут грозной силой. Хочется забивать много, видеть голы, но хоккей Билялетдинова выстраивался долгие годы от обороны, у них такая система в «Ак Барсе». У хоккеистов стоит задача правильно исполнять задания.
Что касается лидеров, то мы понимаем, что Яшкин, Радулов свои голы забьют. Каждый матч показывать суперхоккей трудно, но «Ак Барс» – один из фаворитов в борьбе за Кубок Гагарина все равно», – сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин.
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