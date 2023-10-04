Канарейкин об «Ак Барсе»: «Тактика Билялетдинова отвечает за результат, а не за зрелищность. У хоккеистов стоит задача правильно исполнять задания»

Федор Канарейкин поделился мыслями об игре «Ак Барса».

Клуб потерпел три поражения в четырех последних матчах.

«Сейчас небольшой застой у лидеров. На длинной дистанции турбулентность неминуема.

Есть несколько причин, почему «Ак Барс» мало забрасывает в регулярке с более сильными соперниками. «Ак Барс» все-таки команда плей-офф, заточенная на результат. Вся игра, тактика Билялетдинова в первую очередь отвечает за результат, а не за зрелищность, как играет нижегородское «Торпедо».

Казанцы точно попадут в плей-офф и в Кубке Гагарина будут грозной силой. Хочется забивать много, видеть голы, но хоккей выстраивался долгие годы от обороны, у них такая система в « ». У хоккеистов стоит задача правильно исполнять задания.

Что касается лидеров, то мы понимаем, что , свои голы забьют. Каждый матч показывать суперхоккей трудно, но «Ак Барс» – один из фаворитов в борьбе за все равно», – сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин.