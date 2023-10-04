Канарейкин об «Ак Барсе»: «Тактика Билялетдинова отвечает за результат, а не за зрелищность. У хоккеистов стоит задача правильно исполнять задания»

Теги Ак Барс Зинэтула Билялетдинов Федор Канарейкин Александр Радулов КХЛ Кубок Гагарина Дмитрий Яшкин Хоккей

Федор Канарейкин поделился мыслями об игре «Ак Барса».

Клуб потерпел три поражения в четырех последних матчах.

«Сейчас небольшой застой у лидеров. На длинной дистанции турбулентность неминуема.

Есть несколько причин, почему «Ак Барс» мало забрасывает в регулярке с более сильными соперниками. «Ак Барс» все-таки команда плей-офф, заточенная на результат. Вся игра, тактика Билялетдинова в первую очередь отвечает за результат, а не за зрелищность, как играет нижегородское «Торпедо».

Казанцы точно попадут в плей-офф и в Кубке Гагарина будут грозной силой. Хочется забивать много, видеть голы, но хоккей Билялетдинова выстраивался долгие годы от обороны, у них такая система в «Ак Барсе». У хоккеистов стоит задача правильно исполнять задания.

Что касается лидеров, то мы понимаем, что Яшкин, Радулов свои голы забьют. Каждый матч показывать суперхоккей трудно, но «Ак Барс» – один из фаворитов в борьбе за Кубок Гагарина все равно», – сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин.

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