Малкин о визите «Питтсбурга» в родные места Кросби: «Прекрасно провели время. Люди здесь любят Сида, его семья потрясающая»

Евгений Малкин рассказал о визите «Питтсбурга» в родные места Сидни Кросби.

« » провел предсезонный матч против «Оттавы» (0:3) в Галифаксе, провинция Новая Шотландия.

Капитан «Пингвинс» вырос в Коул-Харборе, расположенном неподалеку от Галифакса. Перед матчем игроки «Питтсбурга» навестили его родной город.

«Он произнес отличную речь после игры. Мы прекрасно провели здесь время. Надеюсь, что и он тоже. Люди здесь любят , его семья потрясающая.

Мы старались сделать все возможное в этом матче. Не победили, но все в порядке», – сказал форвард «Питтсбурга».

«Я просто поблагодарил всех парней. Это тренировочный лагерь, все заняты, много всего происходит.

Но я просто хотел поблагодарить всех от лица моей семьи и всех собравшихся. Атмосфера на игре была классная», – сказал Кросби.