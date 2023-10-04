Малкин о визите «Питтсбурга» в родные места Кросби: «Прекрасно провели время. Люди здесь любят Сида, его семья потрясающая»
Евгений Малкин рассказал о визите «Питтсбурга» в родные места Сидни Кросби.
«Питтсбург» провел предсезонный матч против «Оттавы» (0:3) в Галифаксе, провинция Новая Шотландия.
Капитан «Пингвинс» вырос в Коул-Харборе, расположенном неподалеку от Галифакса. Перед матчем игроки «Питтсбурга» навестили его родной город.
«Он произнес отличную речь после игры. Мы прекрасно провели здесь время. Надеюсь, что и он тоже. Люди здесь любят Сида, его семья потрясающая.
Мы старались сделать все возможное в этом матче. Не победили, но все в порядке», – сказал форвард «Питтсбурга».
«Я просто поблагодарил всех парней. Это тренировочный лагерь, все заняты, много всего происходит.
Но я просто хотел поблагодарить всех от лица моей семьи и всех собравшихся. Атмосфера на игре была классная», – сказал Кросби.
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