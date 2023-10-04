Новиков о посещаемости матчей КХЛ: «После пандемии прирост естественный. Наши арены соответствуют мировому уровню, очень хорошая атмосфера»

Юрий Новиков высказался о росте посещаемости матчей Фонбет Чемпионата КХЛ.

Средний показатель для матчей лиги в первом месяце регулярного чемпионата составил 6162 зрителя, что на 32% больше, чем в сентябре прошлого года.

«Вот что я могу сказать, как болельщик. Есть факторы, которые влияют на посещаемость. Наши спортивные сооружения соответствуют мировому уровню. Я хожу на «Спартак» в «Мегаспорт», и у нас там все просто прекрасно. Мы приходим, отдыхаем, общаемся.

У « » есть своя, пусть и не очень большая, аудитория. Хотелось бы больше людей на трибунах. Три-четыре тысячи стабильно приходят на игры (3570 в сентябре, клуб входит в топ-4 команд с худшей посещаемостью – прим. Sports.ru). Атмосфера на современных стадионах очень хорошая. Туда можно красиво одеться, прийти с семьей и хорошо провести время.

Перед этим у нас был тяжелый год из-за пандемии, поэтому прирост в посещаемости естественный. Хорошая погода сейчас, это тоже должно учитываться. Как москвич, не могу не отметить, что сейчас можно из любой точки города приехать на стадион в шикарных условиях.

Раньше я ездил на «Спартак» через центр города, а сейчас дорога из Сокольников до « » у меня занимает всего двадцать минут. Я получаю огромное удовольствие!

Но главное – болельщик приходит поболеть за свою команду и увидеть интересную борьбу. Пятерку лиге я пока что поставить не могу. Хотелось бы видеть напряжение от всех команд, нам это нужно развивать», – считает заслуженный тренер России.