Владислав Третьяк: «Хоккей 3x3 – это будущее. С удовольствием поддерживаем возможное включение в программу Спартакиады»

Теги ФХР Владислав Третьяк Спартакиада ТАСС Хоккей 3х3 Хоккей

Владислав Третьяк поделился мнением о хоккее 3x3.

«Хоккей 3x3 – это будущее. Очень сложный вид спорта для вратаря – каждые 10 секунд ты должен участвовать в игре, народу понравится, люди приходят на состязания, чтобы увидеть голы и очки.

С удовольствием поддерживаем возможное включение в программу Спартакиады», – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.

Спартакиада по зимним видам спорта пройдет с 9 по 18 февраля 2024 года.

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