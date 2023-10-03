Владислав Третьяк: «Хоккей 3x3 – это будущее. С удовольствием поддерживаем возможное включение в программу Спартакиады»

Владислав Третьяк поделился мнением о хоккее 3x3.

«Хоккей 3x3 – это будущее. Очень сложный вид спорта для вратаря – каждые 10 секунд ты должен участвовать в игре, народу понравится, люди приходят на состязания, чтобы увидеть голы и очки.

С удовольствием поддерживаем возможное включение в программу Спартакиады», – сказал президент ФХР Владислав Третьяк.

Спартакиада по зимним видам спорта пройдет с 9 по 18 февраля 2024 года.