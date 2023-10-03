Ротенберг согласился, что матч «Сочи» – СКА – хоккей будущего: «Нет разрушительного хоккея. Все мы идем в правильном направлении, КХЛ развивается»
Роман Ротенберг ответил, можно ли назвать матч «Сочи» и СКА хоккеем будущего.
«Сочи» победил СКА (5:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
– Была игра на высоких скоростях, много моментов. Можно ли назвать это хоккеем будущего?
– Однозначно. Важный момент – когда играют обе команды, когда обе команды стремятся забить.
При этом нет разрушительного хоккея, когда один соперник сидит в обороне и старается мешать играть другому. Такую игру вы видели.
Помню, когда мы в последний раз проиграли «Сочи» в 2017 году, на трибунах в «Большом» было много болельщиков.
Сейчас мы видим, что болельщики вернулись. Это говорит о том, что мы все идем в правильном направлении.
Лига развивается, команды развиваются, появляются новые яркие коллективы, появляются молодые звездочки, на которых ходят зрители.
Это важно для всех нас. Желаю «Сочи» удачи в следующих матчах, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
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