Ротенберг согласился, что матч «Сочи» – СКА – хоккей будущего: «Нет разрушительного хоккея. Все мы идем в правильном направлении, КХЛ развивается»

Теги СКА КХЛ Роман Ротенберг Сочи Хоккей

Роман Ротенберг ответил, можно ли назвать матч «Сочи» и СКА хоккеем будущего.

«Сочи» победил СКА (5:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Была игра на высоких скоростях, много моментов. Можно ли назвать это хоккеем будущего?

– Однозначно. Важный момент – когда играют обе команды, когда обе команды стремятся забить.

При этом нет разрушительного хоккея, когда один соперник сидит в обороне и старается мешать играть другому. Такую игру вы видели.

Помню, когда мы в последний раз проиграли «Сочи» в 2017 году, на трибунах в «Большом» было много болельщиков.

Сейчас мы видим, что болельщики вернулись. Это говорит о том, что мы все идем в правильном направлении.

Лига развивается, команды развиваются, появляются новые яркие коллективы, появляются молодые звездочки, на которых ходят зрители.

Это важно для всех нас. Желаю «Сочи» удачи в следующих матчах, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

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