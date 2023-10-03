Плотников о ЦСКА после 7:1 и 9:1 в матчах с «Сочи» и «Витязем»: «Поговорили и по‑другому стали играть. Эти игры – только начало»

Теги ЦСКА Витязь КХЛ Сергей Плотников Сочи Матч ТВ Хоккей

Сергей Плотников высказался о крупных победах ЦСКА над «Сочи» и «Витязем».

Московский клуб одержал победы в матчах Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 7:1 и 9:1 соответственно. 

– Был ли ЦСКА в кризисе?

– Получается, что да, если смотреть на результаты. Перед последними двумя играми поговорили и по‑другому стали играть.

Добавили в желании и стали понимать, что сезон уже начался.

Эти две игры – только начало. Дальше будем двигаться в этом направлении, – сказал форвард армейцев. 

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mihamoscow
И все лишь надо было - поговорить ..☝🏾
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий