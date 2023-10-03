Плотников о ЦСКА после 7:1 и 9:1 в матчах с «Сочи» и «Витязем»: «Поговорили и по‑другому стали играть. Эти игры – только начало»
Сергей Плотников высказался о крупных победах ЦСКА над «Сочи» и «Витязем».
Московский клуб одержал победы в матчах Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 7:1 и 9:1 соответственно.
– Был ли ЦСКА в кризисе?
– Получается, что да, если смотреть на результаты. Перед последними двумя играми поговорили и по‑другому стали играть.
Добавили в желании и стали понимать, что сезон уже начался.
Эти две игры – только начало. Дальше будем двигаться в этом направлении, – сказал форвард армейцев.
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