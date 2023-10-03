Жамнов о Мальцеве: «Ему интереснее играть в «Спартаке», чем в фарм-клубе, думаю. Мы в контакте с его агентом»

Теги Спартак Лос-Анджелес Алексей Жамнов НХЛ АХЛ КХЛ Матч ТВ Онтарио Рейн Михаил Мальцев Хоккей

Алексей Жамнов высказался о возможном переходе Михаила Мальцева в «Спартак».

– Вы в контакте с Михаилом Мальцевым, на которого тоже имеете права? Он подписал контракт с «Лос-Анджелесом», но снова был отправлен в АХЛ.

– Пока ответить не могу, потому что мы говорим, когда он еще не прошел процедуру драфта отказов (интервью было взято до того, как стало известно, что Мальцев прошел драфт отказов и был отправлен в фарм «Кингс» – прим. Sports.ru).

Его могли забрать в другой клуб НХЛ в течение 24 часов. А когда они закончатся, то со вторника мы будем понимать, что дальше. Мы в контакте с агентом Мальцева, и скоро у нас будет больше информации о дальнейших его действиях.

– Главное – успеть до декабрьского дедлайна в КХЛ?

– Посмотрим, да. Я думаю, самому Мальцеву интереснее играть здесь, чем в фарм-клубе, – сказал главный тренер «Спартака». 

1 комментарий

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Сельмаш1930
Учитывая полное отсутствие перспектив у Мальцева в НХЛ то конечно же лучше возвращаться домой как и Соколову из Оттавы. Хотя сейчас всё равно им придётся киснуть в болоте, что в КХЛ без матчей сборной, что в АХЛ.
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