Жамнов о Мальцеве: «Ему интереснее играть в «Спартаке», чем в фарм-клубе, думаю. Мы в контакте с его агентом»

Алексей Жамнов высказался о возможном переходе Михаила Мальцева в «Спартак».

– Вы в контакте с , на которого тоже имеете права? Он подписал контракт с « », но снова был отправлен в .

– Пока ответить не могу, потому что мы говорим, когда он еще не прошел процедуру драфта отказов (интервью было взято до того, как стало известно, что Мальцев прошел драфт отказов и был отправлен в фарм «Кингс» – прим. Sports.ru).

Его могли забрать в другой клуб в течение 24 часов. А когда они закончатся, то со вторника мы будем понимать, что дальше. Мы в контакте с агентом Мальцева, и скоро у нас будет больше информации о дальнейших его действиях.

– Главное – успеть до декабрьского дедлайна в ?

– Посмотрим, да. Я думаю, самому Мальцеву интереснее играть здесь, чем в фарм-клубе, – сказал главный тренер «Спартака».