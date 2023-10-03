Мальцев о переводе в АХЛ: «Я уже не настолько наивен, как в 20 лет, чтобы думать «сейчас приеду в лагерь и всех разорву»

Михаил Мальцев высказался о своем переводе в АХЛ.

Нападающего перевели в состав фарм-клуба « » после того, как «Кингс» выставили его на драфт отказов.

«Хочу сказать, что сейчас был не тот случай для волны сочувствия. Попробую объяснить.

Я уже не настолько наивен, как в 20 лет, чтобы думать «сейчас приеду в лагерь и всех разорву». Каждый тренер заранее в голове держит состав на начало, а остальные на случай, если будут нужны замены. Поэтому пресизон игры больше [для того], чтобы стать первым выбором на подъем. У нас парни делали хет-трики, но также спустили. Когда подписывал все это, держал в плане на сезон.

После каждого сезона вижу, в чем могу добавить, и летом этим и занимаюсь. Когда решал ехать опять, от этого и отталкивался. Понимал, в чем надо прибавить. Если бы не чувствовал, что становлюсь лучше, то не пытался бы дальше. Можно в реальном времени увидеть, прав или не прав» – написал .