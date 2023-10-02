«Металлург» третий раз в истории КХЛ забил 8+ голов. 20-летний Гололобов забросил первую шайбу в лиге в игре с «Нефтехимиком»

«Металлург» забил восемь голов за матч в третий раз в истории КХЛ.

Команда тренера победила « » (8:3) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

20-летний защитник « » забросил первую шайбу в .

Это третий матч уральцев с 8+ голами в истории лиги.

В сезоне-2010/2011 «Металлург» обыграл «Северсталь» (8:3), а в 2017/2018 – «Куньлунь» (8:2).