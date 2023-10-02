«Металлург» третий раз в истории КХЛ забил 8+ голов. 20-летний Гололобов забросил первую шайбу в лиге в игре с «Нефтехимиком»

Теги Металлург Мг Нефтехимик видео КХЛ Андрей Разин Данил Гололобов Хоккей

«Металлург» забил восемь голов за матч в третий раз в истории КХЛ.

Команда тренера Андрея Разина победила «Нефтехимик» (8:3) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

20-летний защитник «Металлурга» Данил Гололобов забросил первую шайбу в КХЛ.

Это третий матч уральцев с 8+ голами в истории лиги.

В сезоне-2010/2011 «Металлург» обыграл «Северсталь» (8:3), а в 2017/2018 – «Куньлунь» (8:2).

7 комментариев

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Алексей Панин
красавцы!
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Фёдор Кузнецов
Было бы интересно посмотреть на серию плей-офф Металлург-Торпедо
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Семен Бабцов
Отличный матч выдали! Так держать! Нефтехимик на следующую игру злые выйдут. Аккуратнее😉
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Михаил Дворников
Никогда бы не сказал, что таких матча всего 3 за 15 лет
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Stepan Moris
С победой Металлург!!! Не смотря на то, что 2 период был тревожный смогли собраться и авоську накидать. Все те же на манеже - Дронов и Яковлев, нет слов. И самое главное, после такой победы не расслабиться.
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pavelrytov@icloud.com
Разин однозначно достоин этого повышения. С самых низов дошел до лидера КХЛ, осталось хорошо выступить в плей-офф. Вряд ли в первый сезон будет успех, но если дадут поработать то на 3-4 сезон пошумит
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Вадим Кувайцев
Ответ Михаил Дворников
Никогда бы не сказал, что таких матча всего 3 за 15 лет
Чтобы 8 шайб забивала одна команда за игру, такое в принципе очень редко, есть команда которые столько вообще не забивали
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