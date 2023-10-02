«Металлург» третий раз в истории КХЛ забил 8+ голов. 20-летний Гололобов забросил первую шайбу в лиге в игре с «Нефтехимиком»
«Металлург» забил восемь голов за матч в третий раз в истории КХЛ.
Команда тренера Андрея Разина победила «Нефтехимик» (8:3) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
20-летний защитник «Металлурга» Данил Гололобов забросил первую шайбу в КХЛ.
Это третий матч уральцев с 8+ голами в истории лиги.
В сезоне-2010/2011 «Металлург» обыграл «Северсталь» (8:3), а в 2017/2018 – «Куньлунь» (8:2).
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