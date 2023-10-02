В США хоккеиста исключили из команды NCAA за изображение свастики на стене Еврейского центра

Теги происшествия NCAA дискриминация Хоккей

Хоккеиста NCAA исключили из команды за изображение нацистской символики.

Защитник Джонни Друскинис был исключен из состава хоккейной команды университета Мичигана.

«Джонни Друскинис больше не числится в составе хоккейной команды Мичигана из-за нарушения правил команды», – говорится в заявлении представителя команды из США.

Американская некоммерческая организация по борьбе с антисемитизмом StopAntisemitism сообщила, что игрока исключили после того, как его засняли на камеру, когда он баллончиком рисовал свастику на стене Еврейского центра.

«Спасибо команде университета Мичигана за создание реальных последствий для антисемитской активности в вашем кампусе», – говорится в сообщении организации.

Сообщается, что страница с данными Друскиниса была удалена с сайта команды.

В прошлом сезоне защитник провел 8 матчей за университет Мичигана в студенческой лиге NCAA и сделал 2 передачи.

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2 комментария

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Savardus
Играл то он надеюсь под номерами 14 и 88 в своей карьере?
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