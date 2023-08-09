«Каролина» выменяла Давида Каше у «Филадельфии» на Массимо Риццо и драфт-пик

«Каролина» выменяла у «Филадельфии» права на форварда Давида Каше.

Взамен «Флайерс» получат 22-летнего нападающего Массимо Риццо и выбор в пятом раунде драфта НХЛ-2025.

26-летний Каше провел последние 2 года в Чехии, играя за «Спарту». В сезоне-2022/23 он провел 25 игр в регулярном чемпионате и набрал 14 (6+8) баллов. В плей-офф в его активе 2 (1+1) очка в 6 матчах.

Ранее он играл в НХЛ за «Филадельфию». В его активе 1 гол в 7 играх в лиге.

На счету Риццо 46 (17+29) баллов в 38 играх за университет Денвера в минувшем сезоне.