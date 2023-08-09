«Каролина» выменяла Давида Каше у «Филадельфии» на Массимо Риццо и драфт-пик

Теги переходы Филадельфия Каролина НХЛ чемпионат Чехии Спарта NCAA Давид Каше Хоккей

«Каролина» выменяла у «Филадельфии» права на форварда Давида Каше.

Взамен «Флайерс» получат 22-летнего нападающего Массимо Риццо и выбор в пятом раунде драфта НХЛ-2025.

26-летний Каше провел последние 2 года в Чехии, играя за «Спарту». В сезоне-2022/23 он провел 25 игр в регулярном чемпионате и набрал 14 (6+8) баллов. В плей-офф в его активе 2 (1+1) очка в 6 матчах.

Ранее он играл в НХЛ за «Филадельфию». В его активе 1 гол в 7 играх в лиге.

На счету Риццо 46 (17+29) баллов в 38 играх NCAA за университет Денвера в минувшем сезоне.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий