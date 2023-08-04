Сын Селянне Леэви пройдет просмотр в клубе 2-го финского дивизиона «Хокки». Форвард присоединился к брату Ээту

Сын Теему Селянне Леэви пройдет просмотр в клубе 2-го финского дивизиона «Хокки».

23-летний нападающий отыграл 2 сезона за Карри Колледж в Бостоне. В общей сложности он провел 24 матча в NCAA-III и набрал 3 (2+1) очка.

Ранее в «Хокки» перешел его брат Ээту, подписавший контракт на год.

Он провел в Карри Колледже 3 года, а в прошлом сезоне играл за другой клуб второго финского дивизиона – «Пелиитат» (42 матча, 12 очков, 6+6).