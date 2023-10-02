Слепец о Мартемьянове: «Амбициозный тренер. Достаточно жесткий, но справедливый, требовательный ко всем»

Кирилл Слепец подвел итоги матча против «Ак Барса» (1:5).

– После «Куньлуня» перегорели? В первые пять минут получили счет 0:2.

– Так бывает, начало не задалось. Пытались переломить.

– В первом голе показалось, что был пас «в больницу» от Щемерова. Была ли грязь от Адамчука при стыке с Гиздатуллиным?

– Я не просматривал этот эпизод, судьи должны разбираться в таких моментах.

– Гол Бочарова в раздевалку был надеждой на камбэк?

– Как раз этот гол должен был дать нам импульс во втором периоде. К сожалению, не получилось продолжить, мы пропустили. Были моменты, но реализация подвела.

– Команда обновилась, но это, наверное, не отмазка. Твои впечатления?

– Ни в коем случае не отмазка. Всегда хочется выигрывать, быть в топе. К сожалению, пока не складывается. Дай Бог, чтобы дальше все шло хорошо.

– Какие особенности у тренера ?

– Амбициозный, как и любой другой. Достаточно жесткий со всеми, но справедливый, требовательный ко всем, – сказал нападающий « » Кирилл Слепец.