Яковлев о «Металлурге»: «Каждый выезд — как будто мы в Хабаровск добираемся. По 7–8 часов»

Теги Металлург Мг КХЛ Егор Яковлев Хоккей

Егор Яковлев рассказал, как влияет на «Металлург» закрытие аэропорта в Магнитогорске.

— У нас вообще непростой график. Очень много перемещаемся на автобусах из-за того, что аэропорт в Магнитогорске закрыт. На это накладываются другие определенные моменты. Но не ищем никаких оправданий. Хороших моментов в игре «Магнитки» тоже достаточно много. Нужно просто убирать маленькие погрешности.

— На сколько часов увеличились выезды после закрытия аэропорта?

— У нас каждый выезд — как будто мы в Хабаровск добираемся. По 7–8 часов. Сначала на автобусе до Челябинска 3,5–4 часа минимум. Дальше летим — самый минимальный перелет 2–3 часа, – сказал капитан «Металлурга».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий