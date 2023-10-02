Яковлев о «Металлурге»: «Каждый выезд — как будто мы в Хабаровск добираемся. По 7–8 часов»

Егор Яковлев рассказал, как влияет на «Металлург» закрытие аэропорта в Магнитогорске.

— У нас вообще непростой график. Очень много перемещаемся на автобусах из-за того, что аэропорт в Магнитогорске закрыт. На это накладываются другие определенные моменты. Но не ищем никаких оправданий. Хороших моментов в игре «Магнитки» тоже достаточно много. Нужно просто убирать маленькие погрешности.

— На сколько часов увеличились выезды после закрытия аэропорта?

— У нас каждый выезд — как будто мы в Хабаровск добираемся. По 7–8 часов. Сначала на автобусе до Челябинска 3,5–4 часа минимум. Дальше летим — самый минимальный перелет 2–3 часа, – сказал капитан « ».