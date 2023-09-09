Разин о том, почему Яковлев не сыграл с «Витязем»: «У меня 400 матчей – праздник. Дал отдохнуть»

Теги Металлург Мг Витязь КХЛ Андрей Разин Егор Яковлев Илья Набоков Хоккей

Андрей Разин рассказал о победе над «Витязем».

«Металлург» выиграл со счетом 4:3 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Двоякое впечатление. Выиграли – хорошо, но сами себе придумали проблемы.

В первых двух периодах было много удалений. В первом позволили сопернику провести много контратак. Но хорошо, что сумели переломить ход матча и выиграть его.

– Первый матч Ильи Набокова в КХЛ?

– Оценивать не буду. Это не ко мне. Вчера предупредил его, что сыграет, сказал, чтобы хорошо поспал перед игрой и не переживал.

– Почему не играл Егор Яковлев?

– Сегодня у меня 400 игр, праздник. Я Егору дал отдохнуть, – сказал с улыбкой главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.

«Металлург» лидирует в таблице Востока после 3 побед подряд. Команда Разина взяла 7 из 8 очков в 4 матчах

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1 комментарий

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Антон Некрасов
лучший тренер !
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