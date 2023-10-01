«Вашингтон» отправил Тринеева в АХЛ

«Вашингтон» отправил Богдана Тринеева в АХЛ.

Клуб НХЛ объявил о переводе 21-летнего российского нападающего в состав «Херши».

заключил трехлетний контракт новичка с « » в мае 2022 года, прошлый сезон он провел в «Динамо» на правах аренды. В рамках регулярного чемпионата КХЛ форвард сыграл 39 матчей и набрал 13 (2+11) очков.

Также в фарм-клуб «Вашингтона» был отправлен уроженец Хабаровска Александр Суздалев. 19-летний хоккеист имеет гражданство Швеции.