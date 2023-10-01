«Вашингтон» отправил Тринеева в АХЛ

Теги Вашингтон НХЛ АХЛ Херши Богдан Тринеев Александр Суздалев Хоккей

«Вашингтон» отправил Богдана Тринеева в АХЛ.

Клуб НХЛ объявил о переводе 21-летнего российского нападающего в состав «Херши». 

Тринеев заключил трехлетний контракт новичка с «Вашингтоном» в мае 2022 года, прошлый сезон он провел в «Динамо» на правах аренды. В рамках регулярного чемпионата КХЛ форвард сыграл 39 матчей и набрал 13 (2+11) очков. 

Также в фарм-клуб «Вашингтона» был отправлен уроженец Хабаровска Александр Суздалев. 19-летний хоккеист имеет гражданство Швеции. 

2 комментария

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Сергей Орлов
Ответ Фёдор Кузнецов
А Мирошниченко оставили пока?
Да, но позже отправят всё равно.
+2
0
+2
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Фёдор Кузнецов
А Мирошниченко оставили пока?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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