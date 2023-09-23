Капризов о прогрессе в гольфе: «Играю лучше, чем в том году. Тогда я просто катался и наслаждался погодой. Теперь иногда бью по мячу»
Кирилл Капризов сказал, что минувшим летом улучшил свои навыки игры в гольф.
Форвард «Миннесоты» на этой неделе выступил на благотворительном турнире на Королевском поле для гольфа в Лейк-Элмо.
«Моя игра все еще плоха. Но уже лучше, чем в прошлом году. Теперь я хотя бы могу играть вместе со всеми.
В прошлом году я просто катался на гольф-каре и наслаждался погодой. Теперь я иногда бью по мячу», – сказал Капризов.
Фото: соцсеть «Миннесоты».
Капризов о новом сезоне: «Я чрезвычайно мотивирован, голоден. Огонь зажжен, это точно. Намерен сделать все, что в моих силах»
Комментарии