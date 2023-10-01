«Авангард» готов расстаться с Киселевичем. У защитника 0+0 и «минус 4» в 10 играх сезона («СЭ»)

Теги Авангард возможные переходы КХЛ Богдан Киселевич Спорт-Экспресс Хоккей

«Авангард» готов расстаться с защитником Богданом Киселевичем.

33-летний игрок провел 10 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ в этом сезоне и не набрал очков при полезности «минус 4» и среднем времени на льду 19:29. 

Киселевич стал игроком омского клуба в прошлом году после перехода из ЦСКА в результате обмена. 

С его общей статистикой в лиге можно ознакомиться здесь

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11 комментариев

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Alex Novatsky
и пайгина туда же
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Ыжык
Вот виновник. Источник зла. Отдадут и сразу как заиграют.
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Святослав Белимов
дошло? ))
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Огюст
Кто ни будь приберёт себе !
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Rodgeras
Неужели! Пассажир сменит вокзал? Наконец то!
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Персональные данные Номер 67327384
Вижу его на Дальнем Востоке
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Космический Котик
Киселевич поехал с ярмарки после кубка с ЦСКА в финале с Магниткой. Так и не смог в себя прийти. Просто играл спустя рукава, не доробатывал, потому был обменян.
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Muslim ogly
Авангард готов, а Киселевич не готов. И Пайгин не готов, и Демченко не готов, и Кравец не готов, и Курьянов не готов!
Короче, первый раз, когда после десяти матчей абсолютно нет никакого желания смотреть на такой Авангард!
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Rodgeras
Ответ Ыжык
Вот виновник. Источник зла. Отдадут и сразу как заиграют.
Ну только косяки его помню.
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Ыжык
Ответ Rodgeras
Ну только косяки его помню.
А я помню что в этом сезоне косячат все. Тут дело не в одном Киселевиче
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