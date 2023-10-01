«Авангард» готов расстаться с Киселевичем. У защитника 0+0 и «минус 4» в 10 играх сезона («СЭ»)
«Авангард» готов расстаться с защитником Богданом Киселевичем.
33-летний игрок провел 10 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ в этом сезоне и не набрал очков при полезности «минус 4» и среднем времени на льду 19:29.
Киселевич стал игроком омского клуба в прошлом году после перехода из ЦСКА в результате обмена.
С его общей статистикой в лиге можно ознакомиться здесь.
Короче, первый раз, когда после десяти матчей абсолютно нет никакого желания смотреть на такой Авангард!