«Авангард» готов расстаться с Киселевичем. У защитника 0+0 и «минус 4» в 10 играх сезона («СЭ»)

«Авангард» готов расстаться с защитником Богданом Киселевичем.

33-летний игрок провел 10 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ в этом сезоне и не набрал очков при полезности «минус 4» и среднем времени на льду 19:29.

стал игроком омского клуба в прошлом году после перехода из ЦСКА в результате обмена.

С его общей статистикой в лиге можно ознакомиться здесь.