Подъяпольский, Конюшков и Принс – лучшие игроки недели в КХЛ

Теги Лада Спартак Торпедо рейтинги КХЛ Шейн Принс Владислав Подъяпольский Богдан Конюшков Хоккей

Подъяпольский, Конюшков и Принс признаны лучшими игроками недели в КХЛ.

Лига определила лучших хоккеистов прошедшей игровой недели Фонбет Чемпионата КХЛ.

Лучшим вратарем признан Владислав Подъяпольский («Лада»), одержавший 3 победы в 3 матчах недели. Он отразил 96,63% бросков при коэффициенте надежности 1,00. 

Лучшим защитником стал Богдан Конюшков («Торпедо»), набравший 4 (1+3) очка в 3 играх. Он не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+1». На его счету также 3 силовых приема, 3 блокированных броска и 3 отбора шайбы.

Лучшим нападающим признан Шейн ПринсСпартак»). Он набрал 5 (4+1) очков в 3 играх недели. Принс не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+1». На его счету также 1 силовой прием и 3 отбора шайбы. 

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
a.n.melnikov11111985@icloud.com
А лучший новичок где?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий