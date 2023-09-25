Подъяпольский, Конюшков и Принс – лучшие игроки недели в КХЛ
Подъяпольский, Конюшков и Принс признаны лучшими игроками недели в КХЛ.
Лига определила лучших хоккеистов прошедшей игровой недели Фонбет Чемпионата КХЛ.
Лучшим вратарем признан Владислав Подъяпольский («Лада»), одержавший 3 победы в 3 матчах недели. Он отразил 96,63% бросков при коэффициенте надежности 1,00.
Лучшим защитником стал Богдан Конюшков («Торпедо»), набравший 4 (1+3) очка в 3 играх. Он не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+1». На его счету также 3 силовых приема, 3 блокированных броска и 3 отбора шайбы.
Лучшим нападающим признан Шейн Принс («Спартак»). Он набрал 5 (4+1) очков в 3 играх недели. Принс не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+1». На его счету также 1 силовой прием и 3 отбора шайбы.
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