Подъяпольский, Конюшков и Принс – лучшие игроки недели в КХЛ

Подъяпольский, Конюшков и Принс признаны лучшими игроками недели в КХЛ.

Лига определила лучших хоккеистов прошедшей игровой недели Фонбет Чемпионата КХЛ.

Лучшим вратарем признан (« »), одержавший 3 победы в 3 матчах недели. Он отразил 96,63% бросков при коэффициенте надежности 1,00.

Лучшим защитником стал (« »), набравший 4 (1+3) очка в 3 играх. Он не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+1». На его счету также 3 силовых приема, 3 блокированных броска и 3 отбора шайбы.

Лучшим нападающим признан Шейн Принс (« »). Он набрал 5 (4+1) очков в 3 играх недели. Принс не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+1». На его счету также 1 силовой прием и 3 отбора шайбы.