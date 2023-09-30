Кокорев о 5:2 с «Торпедо»: «Бились в каждом отрезке, выполняли задание, поэтому пришла победа. Хотелось бы выделить всю команду»

Теги Торпедо КХЛ Дмитрий Кокорев Сочи Чемпионат.com Хоккей

Дмитрий Кокорев подвел итоги матча с «Торпедо» (5:2).

«Играли против очень хорошей команды, которая очень быстро уходит в контратаку. Мы выполнили задание, хорошо сыграл вратарь. Хотелось бы выделить всю команду, мы бились в каждом отрезке, выполняли задание, поэтому пришла победа.

Однозначно, матч с ЦСКА (1:7) был для нас приличной встряской. Не ожидали, что так сыграем тот матч. Настраивались, но не получилось. После того матча долго разговаривали, выясняли и сегодня сыграли хорошо.

Ключевые моменты, что мы играли по заданию, не давали сопернику раскатиться. Знали, что это мастеровитая команда, которая любит играть с шайбой. Пытались не дать ей играть с шайбой. Забили хорошие голы за счет контратак, индивидуальных действий.

Пока у нас задача одна – выигрывать каждый матч. А там будет видно», – сказал главный тренер «Сочи» Дмитрий Кокорев.

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2 комментария

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Саня52
Пока порадуйтесь,до встреч в феврале. Торпедо сами на себя сегодня не похожи были,а Сочи после ЦСКА с удовольствием этим воспользовались. Торпедо не унывать,сделать выводы,выдохнуть и разорвать их в феврале,вот там каждое очко будем считать...
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