«Миннесота» продлила контракт с Зукарелло на 2 года с кэпхитом 4,125 млн долларов

Теги Миннесота НХЛ Матс Зукарелло Асен Хоккей

Нападающий Матс Зукарелло подписал новый контракт с «Миннесотой».

Срок соглашения рассчитан на 2 года – до конца сезона-2025/26. Зарплата – 8,25 млн долларов (4,125 млн долларов в год в среднем).

Действующий контракт игрока с кэпхитом 6 млн долларов рассчитан до конца сезона-2023/24.

В минувшем сезоне Зукарелло провел 78 игр в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 67 (22+45) баллов.

В плей-офф-2023 он сыграл 6 матчей и отметился 5 (2+3) очками.

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2 комментария

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Нестор Северов
отличная новость
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Rafael $.
Отличный контракт с минимальными рисками.
Зук не проседает с возрастом, плюс химия Капризом.
Второй сезон будет годом, когда уже сгорят основные суммы выкупов Сутера и Паризе. Плюс если сезон не заладится будет ликвидным активом на рынке под плей-офф.
Ну и не удивлюсь если это будет не последний его контракт в лиге.
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