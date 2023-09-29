«Миннесота» продлила контракт с Зукарелло на 2 года с кэпхитом 4,125 млн долларов
Нападающий Матс Зукарелло подписал новый контракт с «Миннесотой».
Срок соглашения рассчитан на 2 года – до конца сезона-2025/26. Зарплата – 8,25 млн долларов (4,125 млн долларов в год в среднем).
Действующий контракт игрока с кэпхитом 6 млн долларов рассчитан до конца сезона-2023/24.
В минувшем сезоне Зукарелло провел 78 игр в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 67 (22+45) баллов.
В плей-офф-2023 он сыграл 6 матчей и отметился 5 (2+3) очками.
Зук не проседает с возрастом, плюс химия Капризом.
Второй сезон будет годом, когда уже сгорят основные суммы выкупов Сутера и Паризе. Плюс если сезон не заладится будет ликвидным активом на рынке под плей-офф.
Ну и не удивлюсь если это будет не последний его контракт в лиге.