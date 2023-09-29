«Миннесота» продлила контракт с Зукарелло на 2 года с кэпхитом 4,125 млн долларов

Нападающий Матс Зукарелло подписал новый контракт с «Миннесотой».

Срок соглашения рассчитан на 2 года – до конца сезона-2025/26. Зарплата – 8,25 млн долларов (4,125 млн долларов в год в среднем).

Действующий контракт игрока с кэпхитом 6 млн долларов рассчитан до конца сезона-2023/24.

В минувшем сезоне провел 78 игр в регулярном чемпионате и набрал 67 (22+45) баллов.

В плей-офф-2023 он сыграл 6 матчей и отметился 5 (2+3) очками.