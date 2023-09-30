Предсезонный матч между «Айлендерс» и «Рейнджерс» перенесен на сутки из-за сильных ливней и наводнений в Нью-Йорке
Предсезонный матч между «Айлендерс» и «Рейнджерс» перенесен на сутки.
Матч, запланированный на 29 сентября, состоится 30-го числа.
Отмечается, что билеты и оплаченная парковка на первоначальную дату игры будут действительны.
Причина переноса – чрезвычайное положение, объявленное властями штата Нью-Йорк в связи с сильными ливнями и наводнениями.
т.к. кроме как на лодке на хоккей никак не попадёшь😁