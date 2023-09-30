Предсезонный матч между «Айлендерс» и «Рейнджерс» перенесен на сутки из-за сильных ливней и наводнений в Нью-Йорке

Предсезонный матч между «Айлендерс» и «Рейнджерс» перенесен на сутки.

Матч, запланированный на 29 сентября, состоится 30-го числа.

Отмечается, что билеты и оплаченная парковка на первоначальную дату игры будут действительны.

Причина переноса – чрезвычайное положение, объявленное властями штата Нью-Йорк в связи с сильными ливнями и наводнениями.