Генменеджер «Тампы» о травме Василевского: «Парни, которые у нас есть, способны взять нагрузку на себя. Это не значит, что мы не рассмотрим другие варианты»

Теги Тампа-Бэй НХЛ Андрей Василевский Юнас Юханссон Жюльен Брисбуа Хуго Альнефельт Мэтт Томкинс Хоккей

Генменеджер «Тампы» высказался о ситуации с вратарями в команде.

В четверг стало известно, что первый номер команды Андрей Василевский перенес операцию на спине и выбыл на 8-10 недель. 

Подписанные контракты с командой имеют 3 вратаря – 28-летний Юнас Юханссон (35 матчей в НХЛ за карьеру), 22-летний Хуго Альнефельт (1 матч) и 29-летний Мэтт Томкинс (0 матчей). 

«На данный момент мы собираемся использовать тех парней, которые есть в составе. У нас еще будут предсезонные игры. Это дает нам время, они и полевые игроки смогут лучше познакомиться друг с другом. 

Василевский – лучший вратарь в мире, и мы не найдем никого, кто мог бы сравниться с ним в краткосрочной перспективе. Но мы думаем, что вратари, которые у нас есть, способны выполнить свою работу и взять на себя нагрузку.

Это не значит, что мы не собираемся рассматривать другие варианты», – сказал Жюльен Брисбуа
 

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