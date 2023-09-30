Генменеджер «Тампы» о травме Василевского: «Парни, которые у нас есть, способны взять нагрузку на себя. Это не значит, что мы не рассмотрим другие варианты»

Генменеджер «Тампы» высказался о ситуации с вратарями в команде.

В четверг стало известно, что первый номер команды перенес операцию на спине и выбыл на 8-10 недель.

Подписанные контракты с командой имеют 3 вратаря – 28-летний (35 матчей в за карьеру), 22-летний Хуго Альнефельт (1 матч) и 29-летний (0 матчей).

«На данный момент мы собираемся использовать тех парней, которые есть в составе. У нас еще будут предсезонные игры. Это дает нам время, они и полевые игроки смогут лучше познакомиться друг с другом.

Василевский – лучший вратарь в мире, и мы не найдем никого, кто мог бы сравниться с ним в краткосрочной перспективе. Но мы думаем, что вратари, которые у нас есть, способны выполнить свою работу и взять на себя нагрузку.

Это не значит, что мы не собираемся рассматривать другие варианты», – сказал .

