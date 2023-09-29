Кудашов о лидерах в большинстве при крупном счете с «Авангардом»: «У «Динамо» есть опыт позволять вольности и валять дурака. Не хотелось доводить»
Алексей Кудашов высказался о победе над «Авангардом».
«Динамо» победило со счетом 6:0 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
– В первую очередь хочу поблагодарить зрителей, собрался полный стадион.
Были слышны как наши болельщики, так и омские. На трибунах тоже была своеобразная дуэль, да и сама игра удалась.
Несмотря на счет, она не была простая, особенно в начале. Забили в нужный момент, а далее контролировали игру и довели дело до победы.
– Несмотря на счет 6:0, вы оставались сосредоточенным до самого конца встречи. На что в такие моменты вы обращаете внимание?
– Удачу и судьбу никогда нельзя искушать. Если разочек позволяешь себе слабину, то в ответ всегда прилетает.
В таких ситуациях мы уже очень много обжигались, например, в прошлом году с «Трактором». Только позволишь такое – сразу аукнется. Стараемся контролировать это и учиться на своих ошибках.
– Один из тренеров после крупного счета выпускал на лед в большинстве четвертое звено, аргументируя это тем, что не стоит унижать соперника. Почему вы не дали кому-то другому поиграть, а продолжали задействовать свою первую бригаду большинства?
– У нас есть большой опыт таких игр, где мы ведем в счете, а затем позволяем себе вольности и начинаем валять дурака, обостряя ход встречи. Не хотелось бы доводить до таких ситуаций.
У нас есть две бригады, которые играют в формате «5 на 3» и другим нет необходимости выходить.
Надо заранее готовить другие варианты на тренировках и наигрывать. У нынешних хоккеистов есть определенный функционал, они его успешно выполняют.
– Все обращают внимание на то, что против вас нельзя удаляться, но у гостей было много штрафа и, как заметил главный тренер соперника, большинство из него оказалось нелепым. У вас в такие моменты не возникало мысли о том, что «Авангард» вам дарит подарок судьбы?
– Нет, ни в коем случае. Я даже и не думал о сопернике.
Они ведь тоже не специально удаляются, но так получилось, что мы были дисциплинированнее.
Игра состоит из мелочей, кто-то всегда удаляется и играет в неравных составах, – сказал главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов.
А по игре - лидеры сегодня проснулись и показали свой уровень. Пакетт - зверь на пятаке; Уил, Гусев и О’Делл разрывали в большинстве. Важная победа после досадной неудачи в Новосибирске, где по игре были лучше соперника.