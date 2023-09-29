Кудашов о лидерах в большинстве при крупном счете с «Авангардом»: «У «Динамо» есть опыт позволять вольности и валять дурака. Не хотелось доводить»

Алексей Кудашов высказался о победе над «Авангардом».

«Динамо» победило со счетом 6:0 в матче Фонбет чемпионата .

– В первую очередь хочу поблагодарить зрителей, собрался полный стадион.

Были слышны как наши болельщики, так и омские. На трибунах тоже была своеобразная дуэль, да и сама игра удалась.

Несмотря на счет, она не была простая, особенно в начале. Забили в нужный момент, а далее контролировали игру и довели дело до победы.

– Несмотря на счет 6:0, вы оставались сосредоточенным до самого конца встречи. На что в такие моменты вы обращаете внимание?

– Удачу и судьбу никогда нельзя искушать. Если разочек позволяешь себе слабину, то в ответ всегда прилетает.

В таких ситуациях мы уже очень много обжигались, например, в прошлом году с «Трактором». Только позволишь такое – сразу аукнется. Стараемся контролировать это и учиться на своих ошибках.

– Один из тренеров после крупного счета выпускал на лед в большинстве четвертое звено, аргументируя это тем, что не стоит унижать соперника. Почему вы не дали кому-то другому поиграть, а продолжали задействовать свою первую бригаду большинства?

– У нас есть большой опыт таких игр, где мы ведем в счете, а затем позволяем себе вольности и начинаем валять дурака, обостряя ход встречи. Не хотелось бы доводить до таких ситуаций.

У нас есть две бригады, которые играют в формате «5 на 3» и другим нет необходимости выходить.

Надо заранее готовить другие варианты на тренировках и наигрывать. У нынешних хоккеистов есть определенный функционал, они его успешно выполняют.

– Все обращают внимание на то, что против вас нельзя удаляться, но у гостей было много штрафа и, как заметил главный тренер соперника, большинство из него оказалось нелепым. У вас в такие моменты не возникало мысли о том, что « » вам дарит подарок судьбы?

– Нет, ни в коем случае. Я даже и не думал о сопернике.

Они ведь тоже не специально удаляются, но так получилось, что мы были дисциплинированнее.

Игра состоит из мелочей, кто-то всегда удаляется и играет в неравных составах, – сказал главный тренер « » .