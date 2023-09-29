Стэйос стал президентом «Оттавы» по хоккейным операциям

Теги Оттава Эдмонтон НХЛ Стив Стэйос Хоккей

Стив Стэйос стал президентом «Оттавы» по хоккейным операциям.

50-летний Стэйос перешел на работу в «Сенаторс» из «Эдмонтона».

В сезоне-2022/23 он работал специальным советником «Ойлерс» по хоккейным операциям. 

В качестве игрока Стэйос провел 1001 матч в НХЛ и набрал 220 (56+164) очков при 1322 минутах штрафа. В 2003 и 2004 годах он становился чемпионом мира со сборной Канады.

С 2015 по 2022 год он занимал должности президента и генерального менеджера клуба юниорской лиги Онтарио «Гамильтон Булдогс».

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1 комментарий

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progexpnn1
Новый владелец сразу стал расставлять "своих" людей на ключевые посты. Новый владелец Оттавы является владельцем и «Гамильтон Булдогс».
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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