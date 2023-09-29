Стив Стэйос стал президентом «Оттавы» по хоккейным операциям.

50-летний Стэйос перешел на работу в «Сенаторс» из « ».

В сезоне-2022/23 он работал специальным советником «Ойлерс» по хоккейным операциям.

В качестве игрока Стэйос провел 1001 матч в и набрал 220 (56+164) очков при 1322 минутах штрафа. В 2003 и 2004 годах он становился чемпионом мира со сборной Канады.

С 2015 по 2022 год он занимал должности президента и генерального менеджера клуба юниорской лиги Онтарио «Гамильтон Булдогс».