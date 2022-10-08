Стэйос стал специальным советником «Эдмонтона» по развитию игроков. Он руководил «Гамильтоном», взявшим титул в OHL в этом году

Теги Эдмонтон Кен Холланд НХЛ юниорская лига Онтарио Гамильтон Стив Стэйос Хоккей

Стив Стэйос стал специальным советником «Эдмонтона» по развитию игроков.

Бывший защитник «Ойлерс» вошел в управленческий штаб команды. Он будет работать с проспектами из системы клуба. 

В качестве игрока Стэйос провел 1001 матч в НХЛ и набрал 220 (56+164) очков при 1322 минутах штрафа. 

В 2006 году он дошел до финала Кубка Стэнли вместе с «Ойлерс». В 2003 и 2004 годах становился чемпионом мира со сборной Канады. 

С 2015 года занимал должности президента и генерального менеджера клуба юниорской лиги Онтарио «Гамильтон Булдогс». 

В этом году клуб выиграл чемпионский титул в OHL и дошел до финала Мемориального кубка. 

Отмечается, что Стэйос будет подчиняться непосредственно генменеджеру Кену Холланду. 

«Раньше он занимался развитием игроков в системе «Торонто», а потом добился большого успеха в «Гамильтоне». Будущий генменеджер «Ойлерс», я бы сказал», – написал журналист из Эдмонтона Боб Стауффер в твиттере. 

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