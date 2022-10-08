Стэйос стал специальным советником «Эдмонтона» по развитию игроков. Он руководил «Гамильтоном», взявшим титул в OHL в этом году

Стив Стэйос стал специальным советником по развитию игроков.

Бывший защитник «Ойлерс» вошел в управленческий штаб команды. Он будет работать с проспектами из системы клуба.

В качестве игрока Стэйос провел 1001 матч в и набрал 220 (56+164) очков при 1322 минутах штрафа.

В 2006 году он дошел до финала Кубка Стэнли вместе с «Ойлерс». В 2003 и 2004 годах становился чемпионом мира со сборной Канады.

С 2015 года занимал должности президента и генерального менеджера клуба юниорской лиги Онтарио «Гамильтон Булдогс».

В этом году клуб выиграл чемпионский титул в OHL и дошел до финала Мемориального кубка.

Отмечается, что Стэйос будет подчиняться непосредственно генменеджеру Кену Холланду.

«Раньше он занимался развитием игроков в системе «Торонто», а потом добился большого успеха в «Гамильтоне». Будущий генменеджер «Ойлерс», я бы сказал», – написал журналист из Эдмонтона Боб Стауффер в твиттере.