Жафяров не сыграет с минским «Динамо». Форвард «Ак Барса» провел 6:58 в прошлом матче, у него 1+0 в 8 играх

Дамир Жафяров пропустит матч «Ак Барса» против минского «Динамо».

Нападающий не включен в состав казанской команды на игру Фонбет чемпионата .

Вместе него форвард Семен Терехов заявлен 13-м нападающим.

В прошлом матче против «Салавата Юлаева» (4:2) провел на льду 6 минут и 58 секунд, получив две минуты штрафа в игре.

В текущем сезоне нападающий сыграл восемь матчей за и набрал 1 (1+0) балл за результативность при среднем игровом времени 10:02.