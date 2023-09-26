Жафяров не сыграет с минским «Динамо». Форвард «Ак Барса» провел 6:58 в прошлом матче, у него 1+0 в 8 играх

Теги Ак Барс Динамо Минск КХЛ Дамир Жафяров Хоккей

Дамир Жафяров пропустит матч «Ак Барса» против минского «Динамо».

Нападающий не включен в состав казанской команды на игру Фонбет чемпионата КХЛ.

Вместе него форвард Семен Терехов заявлен 13-м нападающим.

В прошлом матче против «Салавата Юлаева» (4:2) Дамир Жафяров провел на льду 6 минут и 58 секунд, получив две минуты штрафа в игре.

В текущем сезоне нападающий сыграл восемь матчей за Ак Барс и набрал 1 (1+0) балл за результативность при среднем игровом времени 10:02.

4 комментария

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HockeyMan
Вот бы его в Спартак, как раз замена Хохлачеву.

Голдобин - Морозов - Порядин
Жафяров - Локтионов - Принц
Пашин - Бурмистров - Цыплаков
🔥🔥🔥
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Черный52
У Билялетдинова спрашивали когда его обменивали ?
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Krypton92
Обратно в Торпедо
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Rudenzik
Напрашивается обмен, да и Ак Барсу защитник больше нужен
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