Жафяров не сыграет с минским «Динамо». Форвард «Ак Барса» провел 6:58 в прошлом матче, у него 1+0 в 8 играх
Дамир Жафяров пропустит матч «Ак Барса» против минского «Динамо».
Нападающий не включен в состав казанской команды на игру Фонбет чемпионата КХЛ.
Вместе него форвард Семен Терехов заявлен 13-м нападающим.
В прошлом матче против «Салавата Юлаева» (4:2) Дамир Жафяров провел на льду 6 минут и 58 секунд, получив две минуты штрафа в игре.
В текущем сезоне нападающий сыграл восемь матчей за Ак Барс и набрал 1 (1+0) балл за результативность при среднем игровом времени 10:02.
Голдобин - Морозов - Порядин
Жафяров - Локтионов - Принц
Пашин - Бурмистров - Цыплаков
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