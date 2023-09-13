Щитов о СКА: «Команда выглядит уставшей и потерянной. На предсезонке больше нагрузили, наверное. Сетовать на перелеты такой клуб не может»

Никита Щитов назвал СКА уставшим и потерянным .

Клуб из Санкт-Петербурга уступил «Спартаку» (0:3) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Поражение стало 3-м подряд.

«СКА выглядит уставшим и потерянным. Наверное, была изменена предсезонка. Игроков нагрузили больше. В прошлом году команда начала сезон по-другому. Сетовать на перелеты такой клуб не может. У них сильный состав и хороший бюджет.

Чуть позже хоккеистов должно отпустить, и появятся силы. Пока трагедии не случилось. Тройки не сыграны еще. Не хватает таких креативных ребят, как была тройка в прошлом году: , и .

Если команда будет также плохо выступать, могут ли убрать ? Хоккей непредсказуем, все может быть. Я думаю, что у него большой кредит доверия, раз ему дали контракт на пять лет.

Тут команда либо не должна попасть в плей-офф, либо зайти туда с седьмого или восьмого места и никуда дальше не пройти. Думаю, только так. Но пока рано делать выводы, сезон длинный», – считает бывший защитник клубов КХЛ.

У СКА худший старт за 15 лет. Три поражения в основное время