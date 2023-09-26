Билялетдинов о 2:3 от минского «Динамо»: «Ак Барс» не показал игру, которую планировал. Много брака, недостаточно сделали в атаке»

Зинэтула Билялетдинов назвал причины поражения от минского «Динамо».

«Ак Барс» уступил со счетом 2:3 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Результат нас не устраивает. Мы не смогли показать ту игру, какую планировали. Было много брака, недостаточно сделали в атаке для победы, хотя и вели в счете.

Ребята старались, пытались при счете 2:2 навязать свою игру, создать моменты, но нам не все позволяли.

Соперник неплохо сыграл в обороне, создал много моментов у наших ворот.

– В первом периоде у «Ак Барса» было много большинства, но команда пропустила, не реализовала. Довольны игрой в неравных составах?

– Меньшинство играет неплохо, ребята хорошо оборонялись. Соперник имел моменты, но не такие серьезные.

Считаю, меньшинство сработало достойно. Большинство у нас не получилось. Не забили, пропустили. Такая проблема есть.

– По какой причине не было в составе Дамира Жафярова? Ротация?

– Да, мы стараемся всех включать в состав.

Максим Быков и Семен Терехов неплохо себя проявляют в ВХЛ, поэтому мы хотим дать им практику, – сказал главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов.