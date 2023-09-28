Готовность каркаса новой арены «Торпедо» превысила 60%

Теги Торпедо фото КХЛ Арена-Торпедо Хоккей

Готовность каркаса новой арены «Торпедо» в Нижнем Новгороде превысила 60%.

«Все работы на важнейшем региональном спортивном объекте ведутся в графике.

На площадке работает почти 700 человек, задействовано около 30 единиц техники», – сказал руководитель «Корпорации развития Нижегородской области» Игорь Ищенко.

Сообщается, что строители также ведут армирование и бетонирование плит перекрытий, возведение стен и перегородок из газобетонных блоков, формируют основания ледовых полей. Полностью завершены работы по разработке котлована, свайного поля, фундаментной плиты, стен подвала.

Ледовый дворец будет состоять из основной арены с трибунами вместимостью 12 тысяч человек, двух тренировочных ледовых площадок, универсального спортивного зала и зала акробатики.

Строительство ведется в рамках концессионного соглашения между правительством Нижегородской области и ООО «Ледовый дворец» (дочерняя организация АО «Корпорация развития Нижегородской области»).

 

Фото: t.me/nncorporation

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8 комментариев

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sd4fmwrvz8
Да уж кому нужна новая арена так это точно Торпедо где хоккейный бум 👍и команда играет в классный красивый хоккей,пожалуй самая зрелищная команда КХЛ,где видна СИСТЕМА настоящая,где видна работа тренера, а не выдуманная как где то в Питере 😁
+7
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+6
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amurseff03
Молодцы. Если Ларионов продолжит работать, то арена будет полная.
Чем больше новых арен, тем лучше. А в Кхл все больше и больше новых арен.
В правильном направление идёт лига.
+4
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+4
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Матроскин52
Темпы строительства снижать нельзя! Город и команда ждут новую арену!
+2
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amurseff03
Ответ Владимир
Согласен полностью!!! Единственное мне не понравилось, что всего на 12000 зрителей!!! Можно было и на 20 замахнуться!!!
15 ещё можно. 20 слишком большая. Это не Питер или Москва.
+1
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Владимир
Согласен полностью!!! Единственное мне не понравилось, что всего на 12000 зрителей!!! Можно было и на 20 замахнуться!!!
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Огюст
Это хорошо , когда работа строителей видна и продолжается так , как нужно - может к следующему Новому году арена для игроков и болельщиков Торпедо будет готова !
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lock0000
Ответ amurseff03
15 ещё можно. 20 слишком большая. Это не Питер или Москва.
Нижний в отличие от того же Питера всегда был хоккейный город, в Москве заполняемость так себе, учитывая, что играют 3 клуба. В Питере строят арену на 22к и уверены в ее заполняемости при этом, в Нижнем не меньше людей ходило бы.
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Booligan
Ответ Владимир
Согласен полностью!!! Единственное мне не понравилось, что всего на 12000 зрителей!!! Можно было и на 20 замахнуться!!!
Всё, что больше 12, с верхних ярусов смотреть невозможно, там только чипсы с орешками жрать и на куб пялиться
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