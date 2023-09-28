Готовность каркаса новой арены «Торпедо» превысила 60%

Готовность каркаса новой арены «Торпедо» в Нижнем Новгороде превысила 60%.

«Все работы на важнейшем региональном спортивном объекте ведутся в графике.

На площадке работает почти 700 человек, задействовано около 30 единиц техники», – сказал руководитель «Корпорации развития Нижегородской области» Игорь Ищенко.

Сообщается, что строители также ведут армирование и бетонирование плит перекрытий, возведение стен и перегородок из газобетонных блоков, формируют основания ледовых полей. Полностью завершены работы по разработке котлована, свайного поля, фундаментной плиты, стен подвала.

Ледовый дворец будет состоять из основной арены с трибунами вместимостью 12 тысяч человек, двух тренировочных ледовых площадок, универсального спортивного зала и зала акробатики.

Строительство ведется в рамках концессионного соглашения между правительством Нижегородской области и ООО «Ледовый дворец» (дочерняя организация АО «Корпорация развития Нижегородской области»).

Фото: t.me/nncorporation