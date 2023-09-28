Леонтьев о победе над «Амуром» по буллитам: «Это высокое исполнительское мастерство хоккеистов «Нефтехимика». Это не лотерея»

Теги Нефтехимик Амур КХЛ Олег Леонтьев Хоккей

Олег Леонтьев оценил победу «Нефтехимика» над «Амуром» (3:2 Б) в КХЛ.

– Здорово пробили послематчевые броски, уверенно. Это высокое исполнительское мастерство хоккеистов, я считаю. Это не лотерея.

По игре: примерно равная, упорная, жесткая игра была. Жаль, что получили двойной штраф и соперник успешно реализовал его. И там, и там были моменты, доиграли до овертайма и, в принципе, каждая команда заслуженные баллы заработала.

Все решило исполнительское мастерство, но в этот раз в нашу пользу. Впереди еще много работы и готовимся к следующим матчам, к выезду.

– Ваш коллега частично согласился, что в какой-то степени закрытый был хоккей, раз 3 шайбы из 4 были заброшены в неравных составах.

– Ну, как закрытый хоккей.Такую тактику избрали команды, кто в давление играет, кто в гибридный, кто в оборонительный. От ситуации зависит, много нюансов. Понятно, что большинство решает процентов 70 игры, игра в меньшинстве решает многое, этим компонентам надо уделять большое внимание, – сказал главный тренер «Нефтехимика».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий