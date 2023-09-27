Немировски об отмененном голе в ворота СКА: «Там спору нет: судья свистел сразу. После свистка просмотра не может быть»

Дэвид Немировски подвел итоги матча против СКА (0:3).

«Соперник очень здорово вышел, в первом периоде инициативу держали. У них большинство было. Потом игра чуть-чуть поменялась. Сейчас самое главное – готовиться к поездке.

Лучший матч от ? Думаю, он уже адаптироваться. Он последние игры болел, но играл через это. Думаю, чувствовал себя сегодня лучше. Видно было продвижение.

Во втором периоде не хватило на завершении? Всегда хочется забивать. Пару моментов было, давление, шайба почти на линии. Ребята пытались все это делать, но шайба не зашла.

Дебют Назарова? Он много не играл. Удаление заработал в конце. Первая игра в новой системе. Энергию принес в команду. Ему легче через игры набирать форму.

Судьи объяснили отмененный гол? Там спору нет: судья свистел сразу. Гол могли посмотреть, если бы судья не свистнул: такие правила. Но сразу был свисток. Высоко поднятой клюшки не было. Это все быстро происходит. По правилам судья все правильно сделал. После свистка просмотра не может быть.

Стоит ли на выезде ждать ? Я думаю, его не будет в поездке. Очень не хватает его скорости», – сказал главный тренер « » .