Ротенберг после 3:0 с «Сибирью»: «Используем и смекалку, и закалку. Мы много работали над тем, чтобы забивать голы»

Теги Сибирь СКА болельщики КХЛ Роман Ротенберг Арена-Сибирь Антон Красоткин Хоккей

Роман Ротенберг высказался после матча против «Сибири» (3:0).

Эта победа стала для СКА четвертой подряд.

– Сегодня у вас получилось полностью играть в свою игру, соперник не смог вас ничем удивить?

– Хочу отметить отличную атмосферу на арене. Новая арена, очень хорошие трибуны, болеют за команду, здесь очень приятно играть. Вообще Новосибирск – замечательный город.

Наши ребята сегодня молодцы. Соперник здорово играет, такое ощущение, что там шесть Красиковых постоянно на льду. Здорово играет вратарь.

Но мы нашли ключи, мы много работали над тем, чтобы забивать голы. Продолжаем работать. Есть над чем работать.

Большую благодарность хочу выразить болельщикам, всем, кто пришел сегодня посмотреть наш хоккей. Полный аншлаг. Первый раз в истории новой арены. 

– Что за средство нашли, чтобы после Дальнего Востока в Новосибирске так свежо выглядеть всей командой?

– Мы очень много тренировались. Огромный объем работы провели. Где-то даже переборщили в какой-то момент. Но этот труд дает свои плоды.  То, что мы трудимся каждый день. Ребята пашут с июля. Все за счет работы.

Конечно, есть какие-то моменты, внутренняя кухня, еще длинный сезон впереди. Конечно, мы используем и смекалку, и закалку, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Отметим, что ворота «Сибири» в матче со СКА защищал вратарь Антон Красоткин.

СКА выиграл 4-й матч подряд после серии из 5 поражений

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10 комментариев

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Bartez1986
и смекалку, и закалку, и судейку
+14
-4
+10
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Максим Шмальц
А какой прекрасный лёд!!!
+4
0
+4
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Евгений Ширшов
"Смекалка" и "Закалка" здорово отсудили игру )
+3
0
+3
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Сергей Бакин
ой все ))) кубок выиграл мойша
+2
0
+2
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sergeyturlakov56@gmail.com
........все всё видели....
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0
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Ебздрогыч
Мне кажется, речи обладателей премии Оскар при получении статуэтки менее пафосные, чем выступления Йозе
+3
-3
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Maxim Shumov
Денежный перевод судьям тоже неплохо использовали, но это мелочь.
Именно поэтому КХЛ и является лучшей лигой мира и смотреть забугорскую лигу нет смысла
+1
-1
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Персональные данные Номер 67327384
Барыга-перекуп по аренам с толщиномером чтоли ездиит
0
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Skiff orda
Унылое зрелище…
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