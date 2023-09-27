Абрамов об игре ЦСКА: «С физикой все в порядке. Нужно сыграть понаглее, где-то бросить, забить голы. Мы должны быть лучше»

Теги ЦСКА КХЛ Виталий Абрамов Хоккей

Виталий Абрамов высказался о проблемах в игре ЦСКА на старте сезона.

26 сентября ЦСКА уступил «Северстали» (1:2) в игре Фонбет Чемпионата КХЛ. Команда проиграла 7 из 11 матчей в этом сезоне.

– Не знаю, тяжело сказать. Пропустили несвойственные нам голы. Снова гол после вбрасывания, хотя говорили и разбирали этот момент. Нужно дальше разбирать и подчищать эти моменты. 

– ЦСКА часто включается, когда забрасывает. Но сейчас не удается завестись по ходу игры. В чем причина? 

– Думаю, с физикой все в порядке. Нужно сыграть понаглее, где-то бросить, забить голы. Считаю, что у нас были моменты. Мы должны быть лучше, играть лучше.  

– У вас новый опыт – игра в центре. Что думаете об этом?

– Я играл центрального нападающего в детстве, потом в молодежном хоккее в Канаде. Не сказал бы, что новая позиция. Непривычно было на вбрасывании играть, но вспомнил. Тренерский штаб поставил – я сыграл, а дальше посмотрим. 

– Было комфортно? Все-таки у центрального нападающего другой функционал.   

– Опять же, у меня был опыт. Я примерно представлял, как я играю на этой позиции. Старался выполнять свою работу, – сказал нападающий ЦСКА Виталий Абрамов.

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