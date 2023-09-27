Михайлов о поражениях ЦСКА: «Команда не готова физически. Все компоненты на льду в безобразном состоянии. Отсюда инерция: хочу, но не могу»

Борис Михайлов считает, что поражения ЦСКА вызваны физической неготовностью.

Вчера московский клуб уступил «Северстали» (1:2). Команда проиграла 7 из 11 матчей в этом сезоне.

«Почему команда показывает такой результат – должен ответить тренерский штаб, который возглавляет . Я могу только сказать взгляд со стороны: вчерашняя игра показала, что команда не готова физически. Все компоненты, которые демонстрируются на площадке: единоборства, вбрасывания, владение шайбой, катание, скоростное катание, пас, – все это было в безобразном состоянии. Отсюда вся инерция: хочу, но не могу.

Одного желания мало. Результат будет, если силы есть и ноги бегут. А когда ни того ни другого, то тогда мы видим вчерашнюю команду ЦСКА вот в таком виде.

Кто этим делом должен заниматься? Тренерский штаб. Это подготовка психологическая, физическая, отдача игроков на поле. Это все в прерогативе тренерского штаба. Если не можешь – надо заставлять. Я надеюсь, что команда сама это понимает, каждый должен сам себе дать оценку, что он делает на площадке.

Просто надевать форму и выходить на лед – такое никому не понравится, зрителям это уже не нравится», – сказал двукратный олимпийский чемпион и член наблюдательного совета клуба.