WHL отстранила Кевина Константина и открыла дело. На поведение тренера «Уэнатчи», ранее работавшего в НХЛ, поступили жалобы

WHL отстранила тренера «Уэнатчи» Кевина Константина и начала расследование.

Сообщается, что были получены жалобы на поведение 64-летнего специалиста, известного по работе с клубами НХЛ. В прошлом Константин возглавлял «Сан-Хосе», «Питтсбург» и «Нью-Джерси».

«Константину не разрешается иметь какие-либо контакты с кем-либо из членов клуба, включая игроков, пока дело расследуется», – говорится в заявлении лиги.

«Уэнатчи» нанял специалиста минувшим летом после переезда команды из Виннипега. В прошлом сезоне Константин возглавлял сборную Венгрии, которая не сумела удержаться в элитном дивизионе ЧМ по хоккею.

WHL не раскрыла подробностей текущего расследования, которое проводит независимый консультативный совет игроков.

Примечательно, что ранее Константин уже был наказан за «неуместное поведение», когда работал в этой лиге. В 2006 году его дисквалифицировали на 4 игры и оштрафовали на 5 тысяч долларов.

Сообщалось, что тренер, тогда работавший в « », запретил игрокам снимать экипировку после поражения от «Трай-Сити» со счетом 0:5. В таком виде они съели ужин и отправились в дальнейший путь на автобусе.