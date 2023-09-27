WHL отстранила Кевина Константина и открыла дело. На поведение тренера «Уэнатчи», ранее работавшего в НХЛ, поступили жалобы

Теги происшествия Западная хоккейная лига Канадская хоккейная лига Эверетт Кевин Константин Хоккей

WHL отстранила тренера «Уэнатчи» Кевина Константина и начала расследование.

Сообщается, что были получены жалобы на поведение 64-летнего специалиста, известного по работе с клубами НХЛ. В прошлом Константин возглавлял «Сан-Хосе», «Питтсбург» и «Нью-Джерси». 

«Константину не разрешается иметь какие-либо контакты с кем-либо из членов клуба, включая игроков, пока дело расследуется», – говорится в заявлении лиги. 

«Уэнатчи» нанял специалиста минувшим летом после переезда команды из Виннипега. В прошлом сезоне Константин возглавлял сборную Венгрии, которая не сумела удержаться в элитном дивизионе ЧМ по хоккею.

WHL не раскрыла подробностей текущего расследования, которое проводит независимый консультативный совет игроков.

Примечательно, что ранее Константин уже был наказан за «неуместное поведение», когда работал в этой лиге. В 2006 году его дисквалифицировали на 4 игры и оштрафовали на 5 тысяч долларов.

Сообщалось, что тренер, тогда работавший в «Эверетте», запретил игрокам снимать экипировку после поражения от «Трай-Сити» со счетом 0:5. В таком виде они съели ужин и отправились в дальнейший путь на автобусе. 

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