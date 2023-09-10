Федоров о матче с «Куньлунем»: «Второй период у ЦСКА не получился, какая-то раскалибровка. Найдем ключи, чтобы это исправить и играть все 60 минут»

Теги ЦСКА Сергей Федоров КХЛ Куньлунь Ред Стар Чемпионат.com Хоккей

Сергей Федоров высказался после поражения ЦСКА в матче с «Куньлунем» (2:3 ОТ).

«Все по делу. О нашей команде можно сказать, что второй период у нас не получился. Тем не менее, играя в третьем периоде в зоне соперника, имели шансы… Все шансы выйти вперед. Но такого не случилось.

Овертайм: хорошее начало, но опять где-то недобежали и не забрали шайбу обратно после отскока. Тут такой технический момент.

В общем и целом, игра оставила хорошие впечатления, но второй период… Над этим надо еще посидеть и поработать. Парни прекрасно понимают, что от них зависит и что надо делать. Но идет какая-то раскалибровка, не совсем интенсивным он у нас получается. Причины понятны.

Найдем ключи, чтобы это исправить и играть все 60 минут», – сказал главный тренер ЦСКА Федоров.

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1 комментарий

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Волька-ибн-Алёша
проклятие тардиффа
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