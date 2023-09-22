Михайлов о проблемах ЦСКА: «Где голы в большинстве? Что, Попов должен забивать, который стоит на лавке?»

Борис Михайлов подверг критике игру ЦСКА в большинстве.

В 9 матчах команда под руководством одержала 3 победы при 6 поражениях. Разница шайб – 21:25.

«Прибавить должен каждый игрок команды . Причем прибавить во всем: в движении, в борьбе, в ответственности. Я бы сказал, что если нападающие не забивают, то вся команда должна работать и четко выполнять свои обязанности по обороне.

Те игроки, которые выходят играть в большинстве, почему-то не несут ответственности за те моменты, которые они обязаны создавать. Тем более Сергей Викторович никого не трогает, они играют таким составом два года. А где голы в большинстве? Что, должен забивать, который стоит на лавке?

Такое ощущение, что они просто в начале игры не готовы к борьбе и включаются только тогда, когда проигрывают в счете. А это не очень хорошо. Тренерский штаб это понимает и будет работать в этом направлении», – сказал двукратный олимпийский чемпион и член наблюдательного совета клуба.