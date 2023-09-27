Галлан сказал, что «жаждет» вернуться в НХЛ. Тренер будет следить за появлением вакансий в новом сезоне (Пьер ЛеБрюн)

Жерар Галлан сказал, что «жаждет» вернуться в НХЛ.

Бывший тренер «Флориды», «Вегаса» и « » не собирается завершать карьеру и будет следить за появлением вакансий в новом сезоне, передает журналист The Athletic Пьер ЛеБрюн.

В мае клуб из Нью-Йорка отправил 60-летнего специалиста в отставку. Это произошло после вылета от «Нью-Джерси» (3-4) в первом раунде Кубка Стэнли.

Сообщалось, что по ходу серии у тренера произошла ссора с генеральным менеджером клуба Крисом Друри.