Евгений Малкин: «Карлссон – самый быстрый защитник в НХЛ, вероятно. В «Питтсбурге» мы должны помогать друг другу, а не просто отдавать ему шайбу: «Набери 100 очков снова»

Евгений Малкин высказался о переходе Эрика Карлссона в «Питтсбург».

«Приход Эрика Карлссона в команду очень мне поможет. Впрочем, не только мне, а всем игрокам. Он, вероятно, самый быстрый защитник в лиге.

Ему нравится играть с шайбой, проводит много времени на льду. Он дает шансы в каждом матче.

Нам нужно помогать друг другу. Не просто отдавать ему шайбу и говорить: «Набери 100 очков снова».

Нужно помогать друг другу, играть пожестче в обороне», – сказал нападающий « » .