Евгений Малкин: «Карлссон – самый быстрый защитник в НХЛ, вероятно. В «Питтсбурге» мы должны помогать друг другу, а не просто отдавать ему шайбу: «Набери 100 очков снова»

Теги Питтсбург Евгений Малкин НХЛ Эрик Карлссон Хоккей

Евгений Малкин высказался о переходе Эрика Карлссона в «Питтсбург».

«Приход Эрика Карлссона в команду очень мне поможет. Впрочем, не только мне, а всем игрокам. Он, вероятно, самый быстрый защитник в лиге.

Ему нравится играть с шайбой, проводит много времени на льду. Он дает шансы в каждом матче.

Нам нужно помогать друг другу. Не просто отдавать ему шайбу и говорить: «Набери 100 очков снова».

Нужно помогать друг другу, играть пожестче в обороне», – сказал нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин.

5 комментариев

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Maxim Shumov
Теперь при игре в большинстве, будет непонятно - в чьих воротах окажется в итоге шайба))
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ivany4
будя як и с вакулами. балевар не венесеть двоих
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El Cazador
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Ответ Maxim Shumov
Еще советы будут?))
Тебя слишком много, попробуй найти работу
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