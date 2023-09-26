Евгений Малкин: «Карлссон – самый быстрый защитник в НХЛ, вероятно. В «Питтсбурге» мы должны помогать друг другу, а не просто отдавать ему шайбу: «Набери 100 очков снова»
Евгений Малкин высказался о переходе Эрика Карлссона в «Питтсбург».
«Приход Эрика Карлссона в команду очень мне поможет. Впрочем, не только мне, а всем игрокам. Он, вероятно, самый быстрый защитник в лиге.
Ему нравится играть с шайбой, проводит много времени на льду. Он дает шансы в каждом матче.
Нам нужно помогать друг другу. Не просто отдавать ему шайбу и говорить: «Набери 100 очков снова».
Нужно помогать друг другу, играть пожестче в обороне», – сказал нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин.
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