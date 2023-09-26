Защитник «Авангарда» Бойков выбыл на 1,5 месяца из-за перелома руки. Игрок получил травму в 1-м матче за клуб (Михаил Зислис)

Теги Авангард Автомобилист травмы КХЛ Михаил Зислис Сергей Бойков Хоккей

Защитник «Авангарда» Сергей Бойков выбыл на 1,5 месяца из-за перелома руки.

27-летний игрок получил травму в первом же матче за омский клуб в Фонбет Чемпионате КХЛ – против «Автомобилиста» (1:5). 

«Авангард» ранее выменял права на игрока у «Динамо» на денежную компенсацию и заключил с ним 2-летний контракт. 

«По моей информации, защитник «Авангарда» Сергей Бойков пропустит полтора месяца из-за перелома руки. Травму он получил вчера в своем дебютном матче за новую команду против «Автомобилиста». Жаль этого самоотверженного игрока и хорошего человека, которого не отпускают проблемы со здоровьем.

Интересно только, насколько серьезно в Омске перед подписанием двухлетнего контракта изучали медицинскую карту Бойкова? Если – да, то ничего удивительного быть не должно.

Жесткая и смелая манера игры защитника подразумевает высокий риск получения травм», – написал журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис в своем телеграм-канале. 

 

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