Кутюрье сыграл против «Нью-Джерси» на предсезонке. Это был 1-й матч форварда «Филадельфии» с декабря 2021 года
Шон Кутюрье сыграл за «Филадельфию» в предсезонном матче с «Нью-Джерси» (0:6).
30-летний нападающий вышел на лед впервые с декабря 2021 года.
Он пропустил часть сезона-2021/22 и весь прошлый сезон из-за проблем со спиной.
В игре с «Девилс» канадец провел на льду 18 минут 5 секунд (полезность «минус 1», 56% выигранных вбрасываний).
В 720 матчах за «Флайерс» в регулярных чемпионатах Кутюрье набрал 460 (181+279) очков. В 39 играх Кубка Стэнли у него 22 (10+12) балла.
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