Кутюрье сыграл против «Нью-Джерси» на предсезонке. Это был 1-й матч форварда «Филадельфии» с декабря 2021 года

Теги травмы выставочные матчи Нью-Джерси Филадельфия НХЛ Шон Кутюрье Хоккей

Шон Кутюрье сыграл за «Филадельфию» в предсезонном матче с «Нью-Джерси» (0:6).

30-летний нападающий вышел на лед впервые с декабря 2021 года. 

Он пропустил часть сезона-2021/22 и весь прошлый сезон из-за проблем со спиной.

В игре с «Девилс» канадец провел на льду 18 минут 5 секунд (полезность «минус 1», 56% выигранных вбрасываний). 

В 720 матчах за «Флайерс» в регулярных чемпионатах Кутюрье набрал 460 (181+279) очков. В 39 играх Кубка Стэнли у него 22 (10+12) балла. 

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